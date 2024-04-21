Ученые совершили новый прорыв в лечении рака
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые совершили новый прорыв в лечении рака

лечение рака
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Источник:  online.ua

Иностранным ученым удалось найти новый способ использования иммунотерапии для борьбы с раковыми клетками без ущерба здоровым.

Раковые клетки теперь могут уничтожать без ущерба здоровым

Новый революционный терапевтический метод ученые впервые описали в статье Science Advances.

Что важно понимать, современные методы лечения рака, к примеру, химиотерапия, не могут отличить здоровые клетки от раковых. Это означает, что при химиотерапии жертвами атаки становятся все клетки тела. Это может привести к побочным эффектам, включая выпадение волос и истощение.

Кроме того, сообщается, что иммунотерапия предполагает активацию иммунных клеток в организме и их перепрограммирование для атаки и уничтожения онкологических.

Фото: unsplash.com

Цитокины для лечения рака

Иммунотерапию в основном реализуют с помощью цитокинов — небольших белковых молекул, которые действуют как межклеточные биохимические мессенджеры. Их высвобождают иммунные клетки организма для координации своей реакции.

Что важно понимать, именно цитокины могут активизировать иммунные клетки в опухоли, но чрезмерная стимуляция здоровых клеток может повлечь за собой серьезные побочные эффекты.

Цитокины являются мощными и очень эффективными для стимуляции иммунных клеток для устранения раковых клеток. Проблема в том, что они настолько мощны, что если свободно бродят по всему телу, то активируют каждую иммунную клетку, с которой сталкиваются, — объясняет доцент кафедры химической инженерии Политехнического университета Вирджиния Ронг Тонг.

Ученым удалось создать инновационный подход к использованию цитокинов: их техника гарантирует, что цитокины, стимулирующие иммунные клетки, эффективно локализуются в опухолях в течение недель, сохраняя при этом свою структуру и уровни реактивности.

Цель исследовательской группы — найти баланс между уничтожением раковых клеток в организме и сохранением здоровых клеток.

По мнению ученых, их открытие поможет в поиске новых подходов к лечению рака.

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