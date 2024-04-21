Иностранным ученым удалось найти новый способ использования иммунотерапии для борьбы с раковыми клетками без ущерба здоровым.
Раковые клетки теперь могут уничтожать без ущерба здоровым
Новый революционный терапевтический метод ученые впервые описали в статье Science Advances.
Что важно понимать, современные методы лечения рака, к примеру, химиотерапия, не могут отличить здоровые клетки от раковых. Это означает, что при химиотерапии жертвами атаки становятся все клетки тела. Это может привести к побочным эффектам, включая выпадение волос и истощение.
Кроме того, сообщается, что иммунотерапия предполагает активацию иммунных клеток в организме и их перепрограммирование для атаки и уничтожения онкологических.
Цитокины для лечения рака
Что важно понимать, именно цитокины могут активизировать иммунные клетки в опухоли, но чрезмерная стимуляция здоровых клеток может повлечь за собой серьезные побочные эффекты.
Ученым удалось создать инновационный подход к использованию цитокинов: их техника гарантирует, что цитокины, стимулирующие иммунные клетки, эффективно локализуются в опухолях в течение недель, сохраняя при этом свою структуру и уровни реактивности.
Цель исследовательской группы — найти баланс между уничтожением раковых клеток в организме и сохранением здоровых клеток.
По мнению ученых, их открытие поможет в поиске новых подходов к лечению рака.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-