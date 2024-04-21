Іноземним науковцям вдалося знайти новий спосіб використання імунотерапії для боротьби з раковими клітинами без шкоди для здорових.

Ракові клітини тепер можуть знищувати без шкоди для здорових

Новий революційний терапевтичний метод вчені вперше описали у статті для Science Advances.

Що важливо розуміти, сучасні методи лікування раку, до прикладу, хіміотерапія, не можуть відрізнити здорові клітини від ракових. Це означає, що під час хіміотерапії жертвами атаки стають всі клітини тіла. Це може призвести до побічних ефектів, зокрема випадання волосся та виснаження.

Окрім того, наголошується, що імунотерапія передбачає активацію імунних клітин в організмі та їхнє перепрограмування для атаки та знищення онкологічних.

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Цитокіни для лікування раку

Імунотерапію здебільшого реалізують за допомогою цитокінів — невеликих білкових молекули, які діють як міжклітинні біохімічні месенджери. Їх вивільняють імунні клітини організму для координації своєї реакції. Поширити

Що важливо розуміти, саме цитокіни можуть активізувати імунні клітини в пухлині, але надмірна стимуляція здорових клітин може спричинити серйозні побічні ефекти.

Цитокіни є потужними та дуже ефективними для стимуляції імунних клітин для усунення ракових клітин. Проблема в тому, що вони настільки потужні, що якщо вільно блукають по всьому тілу, то активують кожну імунну клітину, з якою зіштовхуються, — пояснює доцент кафедри хімічної інженерії Політехнічного університету штату Вірджинія Ронг Тонг. Поширити

Науковцям вдалося створити інноваційний підхід до використання білків цитокінів: їхня техніка гарантує, що цитокіни, які стимулюють імунні клітини, ефективно локалізуються в пухлинах протягом тижнів, зберігаючи при цьому свою структуру і рівні реактивності.

Мета дослідницької групи — знайти баланс між знищенням ракових клітин в організмі та збереженням здорових клітин.

На переконання вчених, їхнє відкриття допоможе в пошуку нових підходів до лікування раку.