Під відомою російською пропагандисткою зламався стілець у прямому етері ― відео
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Під відомою російською пропагандисткою зламався стілець у прямому етері ― відео

Єкатерина Андрєєва
Джерело:  24 канал

Під час прямого етеру з ведучою російського Першого каналу Єкатеріною Андрєєвою стався курйозний інцидент - під нею зламався стілець. 

Головні тези:

  • Під час прямого етеру з ведучою російського Першого каналу стався курйозний інцидент зі зламаним стільцем.
  • Єкатєріна Андрєєва відома як пропагандистка, що розповідає фейки та маніпулює інформацією.
  • Пропагандистські ЗМІ в Росії готують громадськість до довготривалої війни в Україні, поширюючи ложі та очевидні маніпуляції.
  • Андрєєва також стверджує, що відбилася від маніяка за допомогою “енергетичної сили думки”, що підтверджує її спроби відірвати реальність від фальшивих перекручень.
  • Заяви про зникнення України до 2034 року від російських офіційників є частиною пропагандистської кампанії Кремля для маніпулювання громадськістю та готування до війни.

Що відомо про курйозний інцидент з улюбленою пропагандисткою кремлівського диктатора Володимира Путіна

У мережі швидко поширилось відео, на якому ведуча підконтрольного Кремлю пропагандистського Першого каналу розповідає про завершення міжнародного фестивалю архівних фільмів у Москві.

У середині фрази пропагандистки можна почути тріск зламаного стільця.

Андрєєва ледь не впала, проте їй вдалося втриматися.

Що відомо про інші курйози з кремлівською пропагандисткою

Єкатєріна Андрєєва стала ведучою програми "Врємя" більш як 25 років тому — у 1997 році. Свого часу вісниця прокремлівських новин стала інтернет-мемом: "Є така професія — брехати щовечора".

Цікаво, що ймовірно Андрєєва і сама вірить в брехню, яку говорить.

Нещодавно ведуча в інтерв'ю розповідала, що їй вдалося відбитися від маніяка силою думки.

Вона стверджувала, що під ТРЦ їй підстеріг чоловік, але завдяки "енергетичній силі думки" той "відвалився, вдарився головою" у нього "пішла кров".

Влада РФ і пропагандистські ЗМІ готують громадськість країни-агресорки до довготривалої війни в Україні ще на 10 років.

Російські державні ЗМІ поширюють заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він прогнозує, що «українська держава припинить існувати до 2034 року». Таким чином, пропаганда готує росіян до тривалої війни в Україні.

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