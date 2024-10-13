Во время прямого эфира с ведущей российского Первого канала Екатериной Андреевой произошел курьезный инцидент – под ней сломался стул.

Что известно о курьезном инциденте с любимой пропагандисткой кремлевского диктатора Владимира Путина

В сети быстро распространилось видео, где ведущая подконтрольного Кремлю пропагандистского Первого канала рассказывает о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве.

В середине фразы пропагандистки можно услышать треск сломанного стула.

Андреева чуть не упала, однако ей удалось удержаться.

Что известно о других курьезах с кремлевской пропагандисткой

Екатерина Андреева стала ведущей программы "Время" более 25 лет назад — в 1997 году. В свое время вестница прокремлевских новостей стала интернет-мемом: "Есть такая профессия — лгать каждый вечер".

Интересно, что вероятно Андреева и сама верит во ложь, которую говорит.

Недавно ведущая в интервью рассказывала, что ей удалось отразиться от маньяка силой мысли.

Она утверждала, что под ТРЦ ей подстерег мужчина, но благодаря "энергетической силе мысли" тот "отвалился, ударился головой" у него "пошла кровь".

Власти РФ и пропагандистские СМИ готовят общественность страны-агрессорки к длительной войне в Украине еще на 10 лет.

Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.