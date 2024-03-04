Підкуп пенсіонерів. Росія готується до псевдовиборів на окупованих територіях України

За участь у фарсі під назвою “Вибори президента РФ” російські окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях України 5 тис рублів.

Росія підкупає пенсіонерів на ТОТ

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує “гуманітарну допомогу”, але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте “вибори”, як й окупація, не будуть визнані світовою спільною, які б дії не вчиняла Москва. Поширити

Центр національного спротиву закликає українців повідомляти про учасників “виборчих дільниць” та інших хто допомагає москві проводити “вибори” на ТОТ. Анонімність звернень гарантована.

Кожен з цих посіпак росіян після деокупації понесе відповідальність за свої дії.

Росія використовує завербованих найманців у війни проти України

В ЦНС інформують, що іноземні бойовики проходять підготовку на місцевих полігонах. Тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "Вагнер".

Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів, — підкреслюють у Центрі нацспротиву

Зазначається, що найманці з інших країн отримують більші виплати, ніж росіяни.