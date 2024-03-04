Подкуп пенсионеров. Россия готовится к псевдовыборам на оккупированных территориях Украины

За участие в фарсе под названием "Выборы президента РФ" российские оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях Украины 5 тыс рублей.

Россия подкупает пенсионеров на ВОТ

Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Такие действия направлены на завышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию. Однако "выборы", как и оккупация, не будут признаны мировым сообществом, какие бы действия ни совершала Москва. Поделиться

Центр национального сопротивления призывает украинцев сообщать об участниках "избирательных участков" и других, кто помогает Москве проводить "выборы" на ВОТ. Анонимность обращений гарантирована.

Каждый из пособников россиян после деоккупации понесет ответственность за свои действия.

Россия использует завербованных наемников в войне против Украины

В ЦНС информируют, что иностранные боевики проходят подготовку на местных полигонах. Тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "Вагнер".

Россия активно вербует “людоедов” из бедных стран мира, где разветвлены агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов, — подчеркивают в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что наемники из других стран получают больше выплат, чем россияне.