Підписали спільно з Трампом. Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею
Категорія
Світ
Дата публікації

Підписали спільно з Трампом. Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею

угода
Джерело:  BBC

Таїланд заявив, що призупиняє «мирну угоду» з сусідньою Камбоджею щодо спірного кордону, лише через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп головував на її підписанні.

Головні тези:

  • Таїланд призупинив «мирну угоду» з Камбоджею через військові поранення, отримані під час патрулювання кордону.
  • Конфлікт між Таїландом та Камбоджею триває вже понад століття та спричинив масове вимушене переселення населення.
  • Угода, підписана під час саміту АСЕАН у Малайзії за участю президента США, мала завершити тривалий прикордонний конфлікт.

Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею через два тижні

За словами представника уряду, Таїланд зробив цю заяву після того, як його солдати отримали поранення в результаті вибуху міни поблизу камбоджійського кордону в провінції Сісакет. За даними Bangkok Post, солдати були поранені під час патрулювання, один з них втратив ногу.

Камбоджа заявила, що залишається прихильною угоді, яка мала б забезпечити тривалий мир після прикордонних сутичок, внаслідок яких у липні загинуло понад 40 осіб.

Однак 10 листопада прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив на пресконференції, що він згоден з позицією міністерства оборони країни, що «загроза безпеці насправді не зменшилася».

Прикордонний конфлікт між двома сторонами триває вже понад століття, з часів встановлення кордону після французької окупації Камбоджі. Ця суперечка призвела до низки зіткнень протягом багатьох років, а останнє з них у липні змусило 300 000 людей покинути свої домівки.

Згодом сторони підписали угоду, яку Таїланд відмовився називати мирною, в жовтні під час церемонії за участю президента США в Малайзії. Обидві сторони погодилися вивести своє важке озброєння зі спірного регіону та створити тимчасову групу спостерігачів для його моніторингу.

Наступним кроком мало бути звільнення 18 камбоджійських солдатів, які утримуються в Таїланді.

Після того, як у липні після п’яти днів бойових дій глави урядів Таїланду й Камбоджі досягли угоди про припинення вогню під час переговорів у Малайзії, у яких також брали участь посланці адміністрації США, Дональд Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню між двома країнами.

26 жовтня Таїланд і Камбоджа на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії в присутності президента США підписали мирну угоду, яка мала дозволити покласти край їхньому тривалому прикордонному конфлікту.

Трамп-миротворець: як президент США домовився з Таїландом і Камбоджею

