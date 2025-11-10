Підписали спільно з Трампом. Таїланд призупинив "мирну угоду" з Камбоджею

Таїланд заявив, що призупиняє «мирну угоду» з сусідньою Камбоджею щодо спірного кордону, лише через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп головував на її підписанні.

За словами представника уряду, Таїланд зробив цю заяву після того, як його солдати отримали поранення в результаті вибуху міни поблизу камбоджійського кордону в провінції Сісакет. За даними Bangkok Post, солдати були поранені під час патрулювання, один з них втратив ногу.

Камбоджа заявила, що залишається прихильною угоді, яка мала б забезпечити тривалий мир після прикордонних сутичок, внаслідок яких у липні загинуло понад 40 осіб. Поширити

Однак 10 листопада прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив на пресконференції, що він згоден з позицією міністерства оборони країни, що «загроза безпеці насправді не зменшилася».

Прикордонний конфлікт між двома сторонами триває вже понад століття, з часів встановлення кордону після французької окупації Камбоджі. Ця суперечка призвела до низки зіткнень протягом багатьох років, а останнє з них у липні змусило 300 000 людей покинути свої домівки.

Згодом сторони підписали угоду, яку Таїланд відмовився називати мирною, в жовтні під час церемонії за участю президента США в Малайзії. Обидві сторони погодилися вивести своє важке озброєння зі спірного регіону та створити тимчасову групу спостерігачів для його моніторингу.

Наступним кроком мало бути звільнення 18 камбоджійських солдатів, які утримуються в Таїланді.

Після того, як у липні після п’яти днів бойових дій глави урядів Таїланду й Камбоджі досягли угоди про припинення вогню під час переговорів у Малайзії, у яких також брали участь посланці адміністрації США, Дональд Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню між двома країнами.