Трамп заявив про домовленість з Таїландом і Камбоджею щодо припинення вогню

Камбоджа і Таїланд погодилися швидко досягти угоди про повне припинення вогню. Президент США Дональд Трамп натякає, що спрацювала його телефонна дипломатія.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп відіграв ключову роль у домовленості між Таїландом і Камбоджею про припинення вогню.
- Спільні зусилля обох країн спрямовані на встановлення миру та відновлення торговельних відносин зі Сполученими Штатами.
Трамп-миротворець: як президент США домовився з Таїландом і Камбоджею
Про це Трамп повідомив у дописі у соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що подзвонив прем'єр-міністру Камбоджі Хун Манету та повідомив йому про результати переговорів з виконуючим обов'язки прем'єра Таїланду Пхумтам Вечаячаєм.
Президент США запевнив, що Пномпень та Бангкок домовилися негайно зустрітися та "швидко розробити угоду про припинення вогню". Що стане прологом для встановлення миру.
Зазначимо, раніше 26 липня Трамп провів телефонні розмови з лідерами Камбоджі та Таїланду, між якими почався збройний конфлікт. Тоді він вперше заявив, що обидві країни готові до припинення вогню.
Конфлікт між Таїландом і Камбоджею різко загострився після стрілянини на кордоні, де військові обох країн звинуватили один одного у провокації. За даними Бангкоку, саме камбоджійці першими відкрили вогонь, однак Пномпень це відкидає.
У відповідь на атаки з боку Камбоджі Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, озброєні українськими БМ "Оплот" та БТР-3Е, а також завдав авіаударів по військових Пномпеня. Камбоджійці спробували атакувати провінцію Трат, але таїландська армія легко відбила вторгнення.
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