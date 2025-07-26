Трамп заявив про домовленість з Таїландом і Камбоджею щодо припинення вогню

Камбоджа і Таїланд погодилися швидко досягти угоди про повне припинення вогню. Президент США Дональд Трамп натякає, що спрацювала його телефонна дипломатія.

Трамп-миротворець: як президент США домовився з Таїландом і Камбоджею

Про це Трамп повідомив у дописі у соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що подзвонив прем'єр-міністру Камбоджі Хун Манету та повідомив йому про результати переговорів з виконуючим обов'язки прем'єра Таїланду Пхумтам Вечаячаєм.

Обидві сторони прагнуть негайного припинення вогню та миру. Вони також прагнуть повернутися до "торгового столу" зі Сполученими Штатами, що, на нашу думку, недоречно робити, доки бойові дії не припиняться. Дональд Трамп Президент США

Президент США запевнив, що Пномпень та Бангкок домовилися негайно зустрітися та "швидко розробити угоду про припинення вогню". Що стане прологом для встановлення миру.

Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу та багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торгівельних угод з обома! Поширити

Зазначимо, раніше 26 липня Трамп провів телефонні розмови з лідерами Камбоджі та Таїланду, між якими почався збройний конфлікт. Тоді він вперше заявив, що обидві країни готові до припинення вогню.

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею різко загострився після стрілянини на кордоні, де військові обох країн звинуватили один одного у провокації. За даними Бангкоку, саме камбоджійці першими відкрили вогонь, однак Пномпень це відкидає.

У відповідь на атаки з боку Камбоджі Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, озброєні українськими БМ "Оплот" та БТР-3Е, а також завдав авіаударів по військових Пномпеня. Камбоджійці спробували атакувати провінцію Трат, але таїландська армія легко відбила вторгнення.