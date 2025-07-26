Трамп заявил о договоренности с Таиландом и Камбоджей о прекращении огня

Камбоджа и Таиланд согласились быстро добиться соглашения о полном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп намекает на то, что сработала его телефонная дипломатия.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения между Таиландом и Камбоджей о прекращении огня.
- Телефонная дипломатия Трампа привела к быстрому прекращению вооруженного конфликта между двумя странами.
Трамп-миротворец: как президент США договорился с Таиландом и Камбоджей
Об этом Трамп сообщил в сообщении в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что позвонил премьер-министру Камбоджи Хун Манетту и сообщил ему о результатах переговоров с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячаем.
Президент США заверил, что Пномпень и Бангкок договорились немедленно встретиться и "быстро разработать соглашение о прекращении огня". Что станет прологом к установлению мира.
Напомним, ранее 26 июля Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Камбоджи и Таиланда, между которыми начался вооруженный конфликт. Тогда он впервые заявил, что обе страны готовы к прекращению огня.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей резко обострился после стрельбы на границе, где военные обеих стран обвинили друг друга в провокации. По данным Бангкока, именно камбоджийцы первыми открыли огонь, однако Пномпень это отвергает.
В ответ на атаки со стороны Камбоджи Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е, а также нанес авиаудары по военным Пномпеням. Камбоджийцы попытались атаковать провинцию Трат, но таиландская армия легко отразила вторжение.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-