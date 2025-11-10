Подписали вместе с Трампом. Таиланд приостановил "мирное соглашение" с Камбоджей

Таиланд заявил, что приостанавливает «мирное соглашение» с соседней Камбоджей по поводу спорной границы, лишь через две недели после того, как президент США Дональд Трамп председательствовал на его подписании.

Таиланд приостановил "мирное соглашение" с Камбоджей через две недели

По словам представителя правительства, Таиланд сделал это заявление после того, как его солдаты получили ранения в результате взрыва мины вблизи камбоджийской границы в провинции Сисакет. По данным Bangkok Post, солдаты были ранены во время патрулирования, один из них потерял ногу.

Камбоджа заявила, что остается благосклонной сделке, которая должна обеспечить длительный мир после пограничных столкновений, в результате которых в июле погибли более 40 человек. Поделиться

Однако 10 ноября премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил на пресс-конференции, что он согласен с позицией министерства обороны страны, что «угроза безопасности на самом деле не уменьшилась».

Пограничный конфликт между двумя сторонами продолжается уже более века, со времен установления границы после французской оккупации Камбоджи. Этот спор привел к ряду столкновений в течение многих лет, а последний из них в июле заставил 300 000 человек покинуть свои дома.

Впоследствии стороны подписали соглашение, которое Таиланд отказался называть мирным, в октябре во время церемонии с участием президента США в Малайзии. Обе стороны согласились вывести свое тяжелое вооружение из спорного региона и создать временную группу наблюдателей для его мониторинга.

Следующим шагом должно было быть освобождение 18 камбоджийских солдат, содержащихся в Таиланде.

После того, как в июле после пяти дней боевых действий главы правительств Таиланда и Камбоджи достигли соглашения о прекращении огня во время переговоров в Малайзии, в которых также участвовали посланники администрации США, Дональд Трамп заявил, что он добился заключения соглашения о прекращении огня между двумя странами.