Мирное соглашение Украины с Россией. NYT спрогнозировал два варианта

Путин может согласиться на мирный договор, который даст ему территорию, которую он сейчас оккупировал, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой.
Возможно ли в принципе мирное соглашение между Украиной и Россией
Наиболее вероятным результатом боевых действий в 2024 году будет сохранение тупиковой ситуации.
Как пишет издание The New York Times, этот тупик определит, как закончится война.
Журналисты утверждают, что Украина хочет вернуть всю свою территорию, но это вряд ли произойдет.
Автор отмечает, что Украина потеряла на войне много людей – убитых и раненых – и у нее заканчиваются боеприпасы, материалы и оборудование.
Хотя Европа только что утвердила экономическую помощь в размере 54 млрд долл, именно американские деньги обеспечивают военную мощь Киева. Но большинство республиканцев в Палате представителей сейчас выступают против дальнейшей помощи Украине. И даже проукраинские республиканцы спрашивают чиновников администрации Байдена, какая стратегия может выйти из нынешнего тупика на поле боя. Между тем финансирование вовлекается в дебаты по пограничной политике.
Если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, какое соглашение она может заключить? – задают вопросы аналитики.
По их мнению, Владимир Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, которую он сейчас оккупирует, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой. Украинцы называют это соглашение капитуляцией, но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять его.
Но чтобы это соглашение стало возможным, Украине потребуется более сильная армия, чтобы взорвать мощь России. Российская армия была повреждена, ее современное вооружение потеряно, а ее модернизация отложена на годы назад.
Гипотетические переговоры с РФ
15 января советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян.
Россия и Украина истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года. Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США у нас будет момент для потенциальных переговоров, – сказал он.
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