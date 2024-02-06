Мирное соглашение Украины с Россией. NYT спрогнозировал два варианта

Путин может согласиться на мирный договор, который даст ему территорию, которую он сейчас оккупировал, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой.

Возможно ли в принципе мирное соглашение между Украиной и Россией

Наиболее вероятным результатом боевых действий в 2024 году будет сохранение тупиковой ситуации.

Как пишет издание The New York Times, этот тупик определит, как закончится война.

Журналисты утверждают, что Украина хочет вернуть всю свою территорию, но это вряд ли произойдет.

Украинцы верят в свою способность дать отпор. Они защитили Киев, вернули Херсон и оттеснили Россию от Харькова в 2022 году. Их армия более закалена в боях, чем что-либо другое в Европе, и стала сложнее благодаря принятию американских и союзнических технологий. Они избежали наихудшего результата: полного поражения, свержения своего демократического правительства и установления российской оккупации. Многие украинцы теперь считают, что уступки России будут означать, что их соотечественники погибли впустую, – пишет издание. Поделиться

Автор отмечает, что Украина потеряла на войне много людей – убитых и раненых – и у нее заканчиваются боеприпасы, материалы и оборудование.

Хотя Европа только что утвердила экономическую помощь в размере 54 млрд долл, именно американские деньги обеспечивают военную мощь Киева. Но большинство республиканцев в Палате представителей сейчас выступают против дальнейшей помощи Украине. И даже проукраинские республиканцы спрашивают чиновников администрации Байдена, какая стратегия может выйти из нынешнего тупика на поле боя. Между тем финансирование вовлекается в дебаты по пограничной политике.

Если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, какое соглашение она может заключить? – задают вопросы аналитики.

По их мнению, Владимир Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, которую он сейчас оккупирует, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой. Украинцы называют это соглашение капитуляцией, но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять его.

Более выгодное соглашение для Украины позволило вернуть ей хотя бы часть ее земель, а также получить обещание, что Соединенные Штаты и Европа помогут защитить ее от России. Возможно, тогда Путин дважды подумает о дальнейших атаках. В этом сценарии Украина может не сразу присоединиться к НАТО или Европейскому Союзу, перспектива которого в первую очередь способствовала вторжению России. Поделиться

Но чтобы это соглашение стало возможным, Украине потребуется более сильная армия, чтобы взорвать мощь России. Российская армия была повреждена, ее современное вооружение потеряно, а ее модернизация отложена на годы назад.

Если предложенный пакет помощи США в размере 60 млрд долл. когда-нибудь будет реализован, это может позволить Украине нанести более смелые удары в тылу России – такие операции выводят Москву из равновесия. Деньги Конгресса могут стать решающим фактором между плохим соглашением и лучшим. Их наличие укрепило бы позиции Украины за столом переговоров. Без этого Путин может оказаться прав в своей теории о том, что он сможет пережить Запад, – добавили в статье. Поделиться

Гипотетические переговоры с РФ

15 января советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян.

Россия и Украина истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года. Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.