Підрив Кримського мосту у 2022 році. Вісім громадян РФ отримали довічне ув'язнення

У Росії Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022 року. Вирок винесли Артему та Георгію Азатьянам, Роману Соломко, Володимиру Злобу, Артуру Терчаняну, Олександру Биліну, Олегу Антипову та Дмитру Тяжелих.

Росія засудила 8 людей за підрив Кримського мосту

За версією російського слідства, засуджені діяли організованою групою за завданням українських спецслужб.

Зазначається, що вони сховали вибухівку в вантажі, який становив собою рулони поліетиленової плівки, і провезли його з Одеси через Болгарію, Вірменію і Грузію, підмінивши накладні. Самі обвинувачені говорили, що вони не знали про вміст вантажу.

Один із засуджених, петербуржець Олег Антипов, є власником компанії, що надавала транспортні послуги. Вантажівка, яка вибухнула, належала йому. Антипов розповідав, що сам прийшов до ФСБ, як тільки дізнався про вибух.

За словами підприємця, його постійний клієнт із Сімферополя Олександр Билін незадовго до вибуху попросив його допомогти знайти водія для перевезення 21 тонни пакувальної плівки з Армавіра.

Адвокати засуджених розповідали BBC, що у цій справі залучили «набір випадкових людей, які опинилися не в той час не в тому місці». Також зазначається, що щонайменше шестеро фігурантів вперше були опитані ФСБ відразу після вибуху і відпущені без будь-яких претензій.

Вибух на Керченському мосту стався 8 жовтня 2022 року. За версією російських правоохоронців, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автодороги і сильної пожежі на залізничній частині. Загинули чотири людини.

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у 2023 році заявив, що до підриву Кримського мосту причетна його служба.