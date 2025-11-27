Подрыв Крымского моста в 2022 году. Восемь граждан РФ получили пожизненное заключение

В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре 2022 года. Приговор вынесли Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу, Артуру Терчаняну, Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых.

Россия осудила 8 человек за подрыв Крымского моста

По версии российского следствия осужденные действовали организованной группой по заданию украинских спецслужб.

Отмечается, что они спрятали взрывчатку в грузе, который представлял собой рулоны полиэтиленовой пленки, и провезли его из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, подменив накладные. Сами обвиняемые говорили, что они не знали о содержании груза.

Один из осужденных, петербуржец Олег Антипов, владелец компании, предоставлявшей транспортные услуги. Взорвавшийся грузовик принадлежал ему. Антипов рассказывал, что сам пришел в ФСБ, как только узнал взрыв.

По словам предпринимателя, его постоянный клиент из Симферополя Александр Былин незадолго до взрыва попросил его помочь найти водителя для перевозки 21 тонны упаковочной пленки из Армавира.

Адвокаты осужденных рассказывали BBC, что в этом деле привлекли «набор случайных людей, оказавшихся не в то время не в том месте». Также отмечается, что по меньшей мере шесть фигурантов впервые были опрошены ФСБ сразу после взрыва и отпущены без каких-либо претензий.

Взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года. По версии российских стражей порядка, на мосту взорвали грузовой автомобиль, что привело к обрушению двух пролетов автодороги и сильному пожару на железнодорожной части. Погибли четыре человека.

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на расследование Следственного комитета РФ, назвал взрыв на Керченском мосту "терактом" и обвинил в нем украинские спецслужбы.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в 2023 году заявил, что к подрыву Крымского моста причастна его служба.