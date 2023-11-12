Підтримка війни РФ проти України. У Чехії порушено 384 кримінальні справи
Категорія
Політика
Дата публікації

Підтримка війни РФ проти України. У Чехії порушено 384 кримінальні справи

Війна
Джерело:  Irozhlas

Якщо хтось публічно в Чехії висловлює схвалення нападів РФ на Україну, йому також може загрожувати за певних умов кримінальна відповідальність.

Чехія на боці України

Від початку повномасштабного вторгнення поліція Чехії порушила 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни Росії проти України

Про це пише Irozhlas.

384 справи – це все, з чим ми мали справу. Деякі з них потім дійшли до звинувачення конкретної особи, це 99 справ. Серед них ми також зараховуємо ті, які вже припинено, – сказав прессекретар відомства Ондржей Моравчик.

Головний прокурор Ігор Стриж заявив, що ці справи можуть переслідувати за двома статтями – 365 і 405: про "схвалення злочину" та про "заперечення, схвалення та виправдання геноциду".

Якщо хтось публічно – в тому числі на демонстраціях, у Інтернеті чи соціальних мережах - висловлює схвалення нападів Російської Федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє керівних представників Російської Федерації, йому також може загрожувати за певних умов кримінальна відповідальність, – додав Стриж.

Чехія надає військову допомогу Україні

Чехія з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року передала Україні військову допомогу на суму понад 240 млн євро.

Згідно оприлюдненого документу, зокрема було поставлено:

  • 4 "одиниці авіаційної техніки" (отримані Чехією в 2005-2006 роках);

  • 62 танки (отримані Чехією в 1968, 1977, 1985-1989 та 1993 роках);

  • 131 бойову машину піхоти (1973-1989, 1993 та 1999 роки);

  • 13 САУ та 12 РСЗВ неназваного типу (1980-1986 років та 1977-1985 років відповідно);

  • 16 засобів ППО (1973 – 1993 роки).

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