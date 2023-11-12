Підтримка війни РФ проти України. У Чехії порушено 384 кримінальні справи

Якщо хтось публічно в Чехії висловлює схвалення нападів РФ на Україну, йому також може загрожувати за певних умов кримінальна відповідальність.

Чехія на боці України

Від початку повномасштабного вторгнення поліція Чехії порушила 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни Росії проти України

Про це пише Irozhlas.

384 справи – це все, з чим ми мали справу. Деякі з них потім дійшли до звинувачення конкретної особи, це 99 справ. Серед них ми також зараховуємо ті, які вже припинено, – сказав прессекретар відомства Ондржей Моравчик. Поширити

Головний прокурор Ігор Стриж заявив, що ці справи можуть переслідувати за двома статтями – 365 і 405: про "схвалення злочину" та про "заперечення, схвалення та виправдання геноциду".

Якщо хтось публічно – в тому числі на демонстраціях, у Інтернеті чи соціальних мережах - висловлює схвалення нападів Російської Федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє керівних представників Російської Федерації, йому також може загрожувати за певних умов кримінальна відповідальність, – додав Стриж. Поширити

Чехія надає військову допомогу Україні

Чехія з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року передала Україні військову допомогу на суму понад 240 млн євро.

Згідно оприлюдненого документу, зокрема було поставлено: