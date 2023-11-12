Поддержка войны РФ против Украины. В Чехии возбуждено 384 уголовных дела

Если кто-то публично в Чехии выражает одобрение нападения РФ на Украину, ему может угрожать при определенных условиях уголовная ответственность.
Чехия на стороне Украины
С начала полномасштабного вторжения полиция Чехии возбудила 384 уголовных дела из-за публичной поддержки войны России против Украины
Об этом пишет Irozhlas.
Главный прокурор Игорь Стриж заявил, что эти дела могут преследовать по двум статьям – 365 и 405: об "одобрении преступления" и о "отрицании, одобрении и оправдании геноцида".
Чехия оказывает военную помощь Украине
Чехия с 24 февраля 2022 по октябрь 2023 передала Украине военную помощь на сумму более 240 млн евро.
Согласно обнародованному документу, в частности, было поставлено:
4 "единицы авиационной техники" (полученные Чехией в 2005-2006 годах);
62 танка (получены Чехией в 1968, 1977, 1985-1989 и 1993 годах);
131 боевую машину пехоты (1973-1989, 1993 и 1999);
13 САУ и 12 РСЗО неназванного типа (1980-1986 годов и 1977-1985 годов соответственно);
16 средств ПВО (1973 – 1993 годы).
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-