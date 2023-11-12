Поддержка войны РФ против Украины. В Чехии возбуждено 384 уголовных дела

Если кто-то публично в Чехии выражает одобрение нападения РФ на Украину, ему может угрожать при определенных условиях уголовная ответственность.

Чехия на стороне Украины

С начала полномасштабного вторжения полиция Чехии возбудила 384 уголовных дела из-за публичной поддержки войны России против Украины

Об этом пишет Irozhlas.

384 дела – это все, с чем мы имели дело. Некоторые из них затем пришли к обвинению конкретного лица, это 99 дел. Среди них мы также засчитываем те, которые уже прекращены, – сказал пресс-секретарь ведомства Ондржей Моравчик. Поделиться

Главный прокурор Игорь Стриж заявил, что эти дела могут преследовать по двум статьям – 365 и 405: об "одобрении преступления" и о "отрицании, одобрении и оправдании геноцида".

Если кто-то публично – в том числе на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях – выражает одобрение нападений Российской Федерации на Украину или в этом контексте выражает поддержку или восхваляет руководящих представителей Российской Федерации, ему также может грозить при определенных условиях уголовная ответственность, – добавил Стриж. Поделиться

Чехия оказывает военную помощь Украине

Чехия с 24 февраля 2022 по октябрь 2023 передала Украине военную помощь на сумму более 240 млн евро.

Согласно обнародованному документу, в частности, было поставлено: