Поддержка войны РФ против Украины. В Чехии возбуждено 384 уголовных дела
Категория
Политика
Дата публикации

Поддержка войны РФ против Украины. В Чехии возбуждено 384 уголовных дела

Война
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Источник:  Irozhlas

Если кто-то публично в Чехии выражает одобрение нападения РФ на Украину, ему может угрожать при определенных условиях уголовная ответственность.

Чехия на стороне Украины

С начала полномасштабного вторжения полиция Чехии возбудила 384 уголовных дела из-за публичной поддержки войны России против Украины

Об этом пишет Irozhlas.

384 дела – это все, с чем мы имели дело. Некоторые из них затем пришли к обвинению конкретного лица, это 99 дел. Среди них мы также засчитываем те, которые уже прекращены, – сказал пресс-секретарь ведомства Ондржей Моравчик.

Главный прокурор Игорь Стриж заявил, что эти дела могут преследовать по двум статьям – 365 и 405: об "одобрении преступления" и о "отрицании, одобрении и оправдании геноцида".

Если кто-то публично – в том числе на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях – выражает одобрение нападений Российской Федерации на Украину или в этом контексте выражает поддержку или восхваляет руководящих представителей Российской Федерации, ему также может грозить при определенных условиях уголовная ответственность, – добавил Стриж.

Чехия оказывает военную помощь Украине

Чехия с 24 февраля 2022 по октябрь 2023 передала Украине военную помощь на сумму более 240 млн евро.

Согласно обнародованному документу, в частности, было поставлено:

  • 4 "единицы авиационной техники" (полученные Чехией в 2005-2006 годах);

  • 62 танка (получены Чехией в 1968, 1977, 1985-1989 и 1993 годах);

  • 131 боевую машину пехоты (1973-1989, 1993 и 1999);

  • 13 САУ и 12 РСЗО неназванного типа (1980-1986 годов и 1977-1985 годов соответственно);

  • 16 средств ПВО (1973 – 1993 годы).

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