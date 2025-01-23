Дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Британської геологічної служби склали нову Світову магнітну модель.
Головні тези:
- Зміщення Північного магнітного поля Землі від Канади до Сибіру впливає на навігацію по всьому світу.
- Постійний рух магнітних полюсів зумовлений зміщенням заліза та нікелю у ядрі планети.
- Оновлення магнітних моделей є необхідним для коректної роботи компасів та систем GPS.
- Драматичні зрушення у магнітних полях можуть вимагати екстреного оновлення моделей, виходячи за рамки звичайного циклу.
- Подорож на певні відстані з використанням застарілих магнітних карт може призвести до значного відхилення від курсу, що підкреслює важливість постійного оновлення навігаційних систем.
Що відомо про зміщення Північного магнітного полюсу Землі і чому це важливо
Взагалі Світова магнітна модель переглядається кожні 5 років. Наразі вона демонструє, що положення Північного магнітного полюса Землі зміщується, рухаючись від Канади до Сибіру.
Географічний Північний полюс планети залишається нерухомим на вершині осі обертання Землі.
Магнітний Північний полюс — місце, де магнітне поле Землі спрямоване прямо вниз, ідеально вертикальне магнітне поле.
Магнітне поле Землі зміщується, оскільки залізо та нікель у ядрі планети також зміщуються. Саме це призводить до постійного руху Північного і Південного магнітних полюсів.
Для використання компаса та систем GPS дуже важливо знати, де знаходяться ці точки.
Як зміщення магнітних полів вплинуть на навігацію по всьому світу
Результати демонструють, що дві гігантські магнітні пелюстки, з яких одна знаходиться під Канадою, а інша — під Сибіром, є рушійною силою зміщення магнітної півночі.
Іноді зрушення настільки драматичні, що потрібне екстрене оновлення, яке виходить за рамки звичайного 5-річного циклу.
Команда британських науковців з геологічної служби підкреслює, що подорож на відстань 8,5 тис кілометрів з Південної Африки до Великої Британії по прямій призведе до того, що ви відхилитесь від курсу на 150 км до кінця у разі використання старої карти Світової магнітної моделі.
Оновлювати телефони або супутникові навігатори, якими люди користуються у повсякденному житті, не потрібно, оновлення відбудуться автоматично.
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