Дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Британської геологічної служби склали нову Світову магнітну модель.

Що відомо про зміщення Північного магнітного полюсу Землі і чому це важливо

Взагалі Світова магнітна модель переглядається кожні 5 років. Наразі вона демонструє, що положення Північного магнітного полюса Землі зміщується, рухаючись від Канади до Сибіру.

Географічний Північний полюс планети залишається нерухомим на вершині осі обертання Землі.

Магнітний Північний полюс — місце, де магнітне поле Землі спрямоване прямо вниз, ідеально вертикальне магнітне поле.

Земля

Магнітне поле Землі зміщується, оскільки залізо та нікель у ядрі планети також зміщуються. Саме це призводить до постійного руху Північного і Південного магнітних полюсів.

Для використання компаса та систем GPS дуже важливо знати, де знаходяться ці точки.

Поточна поведінка магнітної півночі це те, чого ми ніколи раніше не спостерігали. Магнітна північ повільно переміщалася навколо Канади з 1500-х років, але за останні 20 років вона прискорилася у бік Сибіру, збільшуючи швидкість з кожним роком, поки приблизно п'ять років тому вона раптово не сповільнилася з 50 до 35 кілометрів на рік, що є найбільшим уповільненням швидкості, яке ми коли-небудь бачили, — пояснює спеціаліст із моделювання глобального геомагнітного поля Вільям Браун з Британської геологічної служби. Поширити

Як зміщення магнітних полів вплинуть на навігацію по всьому світу

Результати демонструють, що дві гігантські магнітні пелюстки, з яких одна знаходиться під Канадою, а інша — під Сибіром, є рушійною силою зміщення магнітної півночі.

Іноді зрушення настільки драматичні, що потрібне екстрене оновлення, яке виходить за рамки звичайного 5-річного циклу.

Команда британських науковців з геологічної служби підкреслює, що подорож на відстань 8,5 тис кілометрів з Південної Африки до Великої Британії по прямій призведе до того, що ви відхилитесь від курсу на 150 км до кінця у разі використання старої карти Світової магнітної моделі.

Великі авіакомпанії оновлять навігаційне програмне забезпечення у всіх своїх повітряних флотах, щоб завантажити нову модель, а військовим в НАТО потрібно буде оновити програмне забезпечення у величезній кількості складних навігаційних систем для всіх видів обладнання, — пояснює Вільям Браун. Поширити

Оновлювати телефони або супутникові навігатори, якими люди користуються у повсякденному житті, не потрібно, оновлення відбудуться автоматично.