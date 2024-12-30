За останню добу на Сонці стались 2 надпотужні спалахи класу X1.1 та X1.5 та кілька середніх спалахів класу М, які призведуть до магнітної бурі на Землі.

Що відомо про нові потужні спалахи на Сонці

Наразі Сонце наближається до піку власної активності після відносно спокійного періоду.

Зокрема, спалах X1.5 виявився настільки потужним, що викликав повторний вибух у сонячній плямі 3932 на відстані понад 200 тис км.

Зазначається, що мав місце подвійний спалах, потужність вибухів якого перевищила поріг Х1.

Сонце

Внаслідок хвилі екстремального ультрафіолетового випромінювання від спалахів у верхній частині атмосфери Землі вудбулась іонізація, що викликало короткострокове відключення короткохвильового радіозв'язку в Австралії.

Наразі невідомо, чи супроводжувались ці вибухи корональними викидами маси, які здатні спровокувати магнітні бурі на Землі.

Коли очікувати на магнітну бурю на Землі

Очікується, що вже 31 грудня Землю накриє магнітна буря середньої або великої сили. Її спровокував корональний викид маси 29 грудня разом із виверженням магнітної нитки, пов'язаної із сонячною плямою 3939.

Якщо магнітна буря буде сильною, північні сяйва можна буде спостерігати на середніх широтах у Європі.

Що відомо про історичне зближення зонду NASA Parker Solar із Сонцем

У NASA підтвердили, що космічний зонд Parker Solar вцілів і продовжує працювати у нормальному режимі після історичного максимального зближення із Сонцем.

Космічний зонд пролетів на відстані усього 6,1 млн км від поверхні Сонця 24 грудня. Він пройшов через зовнішню атмосферу нашої материнської зірки, яка називається короною.

У NASA повідомили, що команда операторів Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в Меріленді отримали сигнал маячка від зонда незадовго до опівночі у четвер.

У космічному агентстві США очікують на отримання детальних телеметричних даних про стан Parker Solar 1 січня.