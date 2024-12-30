На Солнце произошли новые мощные вспышки. Когда ждать магнитной бури
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На Солнце произошли новые мощные вспышки. Когда ждать магнитной бури

Солнце
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Источник:  online.ua

За последние сутки на Солнце произошли 2 сверхмощных вспышки класса X1.1 и X1.5 и несколько средних вспышек класса М, которые приведут к магнитной буре на Земле.

Главные тезисы

  • Солнце переживает новый пик активности после мощных вспышек класса X1.1 и X1.5, ожидается магнитная буря на Земле.
  • В результате вспышек произошла ионизация атмосферы, приведшая к отключению радиосвязи в Австралии.
  • 31 декабря ожидается магнитная буря, вызванная корональным выбросом массы на Солнце, с возможностью наблюдения северных сияний в Европе.

Что известно о новых мощных вспышках на Солнце

Солнце приближается к пику собственной активности после относительно спокойного периода.

В частности, вспышка X1.5 оказалась настолько мощной, что вызвала повторный взрыв в солнечном пятне 3932 на расстоянии более 200 тыс км.

Отмечается, что имела место двойная вспышка, мощность взрывов которой превысила порог Х1.

На Солнце произошел ряд сверхмощных взрывов за последние сутки
Солнце

В результате волны экстремального ультрафиолетового излучения от вспышек в верхней части атмосферы Земли удлинилась ионизация, что вызвало краткосрочное отключение коротковолновой радиосвязи в Австралии.

Пока неизвестно, сопровождались ли эти взрывы корональными выбросами массы, способными спровоцировать магнитные бури на Земле.

Когда ожидать магнитной бури на Земле

Ожидается, что уже 31 декабря Землю покроет магнитная буря средней или большой силы. Ее спровоцировал корональный выброс массы 29 декабря вместе с извержением магнитной нити, связанной с солнечным пятном 3939 года.

Если магнитная буря будет сильной, северные сияния можно наблюдать на средних широтах в Европе.

Что известно об историческом сближении зонда NASA Parker Solar с Солнцем

В NASA подтвердили, что космический зонд Parker Solar уцелел и продолжает работать в нормальном режиме после максимального исторического сближения с Солнцем. 

Космический зонд пролетел на расстоянии всего 6,1 млн км от Солнца 24 декабря. Он прошел через внешнюю атмосферу нашей материнской звезды, которая называется короной.

В NASA сообщили, что команда операторов Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде получили сигнал маячка от зонда незадолго до полуночи в четверг.

В космическом агентстве США ожидают получения детальных телеметрических данных о состоянии Parker Solar 1 января.

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