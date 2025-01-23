Что известно о смещении Северного магнитного полюса Земли и почему это важно

Мировая магнитная модель пересматривается каждые 5 лет. Пока она демонстрирует, что положение Северного магнитного полюса Земли смещается, двигаясь от Канады в Сибирь.

Географический Северный полюс планеты остается неподвижным на вершине оси вращения Земли.

Магнитный Северный полюс — место, где магнитное поле Земли направлено прямо вниз, идеально вертикальное магнитное поле.

Земля

Магнитное поле Земли смещается, потому что железо и никель в ядре планеты также смещаются. Именно это приводит к постоянному движению Северного и Южного магнитных полюсов.

Для использования компаса и систем GPS важно знать, где находятся эти точки.

Текущее поведение магнитного севера — это то, чего мы никогда раньше не наблюдали. Магнитный север медленно перемещался вокруг Канады с 1500-х годов, но за последние 20 лет он ускорился в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом, пока примерно пять лет назад она внезапно не замедлилась с 50 до 35 километров в год, что есть наибольшим замедлением скорости, которое мы когда-либо видели, — объясняет специалист по моделированию глобального геомагнитного поля Уильям Браун из Британской геологической службы Поделиться

Как смещение магнитных полей повлияют на навигацию по всему миру

Результаты демонстрируют, что два гигантских магнитных лепестка, из которых один находится под Канадой, а другой — под Сибирью, являются движущей силой смещения магнитного севера.

Иногда сдвиги настолько драматичны, что требуется экстренное обновление, выходящее за рамки обычного 5-летнего цикла.

Команда британских ученых по геологической службе подчеркивает, что путешествие на расстояние 8,5 тыс километров из Южной Африки в Великобританию по прямой приведет к тому, что вы отклонитесь от курса на 150 км до конца в случае использования старой карты Мировой магнитной модели.

Крупные авиакомпании обновят навигационное программное обеспечение во всех своих воздушных флотах, чтобы загрузить новую модель, а военным в НАТО нужно будет обновить программное обеспечение в огромном количестве сложных навигационных систем для всех видов оборудования, — объясняет Уильям Браун. Поделиться

Обновлять телефоны или спутниковые навигаторы, которыми люди пользуются в повседневной жизни, не требуется, обновления произойдут автоматически.