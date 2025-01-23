Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы составили новую Мировую магнитную модель.
Главные тезисы
- Смещение Северного магнитного поля Земли от Канады к Сибири влияет на навигацию по всему миру из-за постоянного движения магнитных полюсов.
- Обновление магнитных моделей необходимо для корректной работы компасов и систем GPS, так как железо и никель в ядре планеты смещаются.
- Драматические сдвиги в магнитных полях могут потребовать экстренного обновления моделей, превышающего обычный цикл, что подчеркивает важность постоянного обновления навигационных систем.
- Смещение магнитных полей приведет к необходимости обновления навигационного программного обеспечения авиакомпаний и военных систем для поддержания корректного функционирования.
Что известно о смещении Северного магнитного полюса Земли и почему это важно
Мировая магнитная модель пересматривается каждые 5 лет. Пока она демонстрирует, что положение Северного магнитного полюса Земли смещается, двигаясь от Канады в Сибирь.
Географический Северный полюс планеты остается неподвижным на вершине оси вращения Земли.
Магнитный Северный полюс — место, где магнитное поле Земли направлено прямо вниз, идеально вертикальное магнитное поле.
Магнитное поле Земли смещается, потому что железо и никель в ядре планеты также смещаются. Именно это приводит к постоянному движению Северного и Южного магнитных полюсов.
Для использования компаса и систем GPS важно знать, где находятся эти точки.
Как смещение магнитных полей повлияют на навигацию по всему миру
Результаты демонстрируют, что два гигантских магнитных лепестка, из которых один находится под Канадой, а другой — под Сибирью, являются движущей силой смещения магнитного севера.
Иногда сдвиги настолько драматичны, что требуется экстренное обновление, выходящее за рамки обычного 5-летнего цикла.
Команда британских ученых по геологической службе подчеркивает, что путешествие на расстояние 8,5 тыс километров из Южной Африки в Великобританию по прямой приведет к тому, что вы отклонитесь от курса на 150 км до конца в случае использования старой карты Мировой магнитной модели.
Обновлять телефоны или спутниковые навигаторы, которыми люди пользуются в повседневной жизни, не требуется, обновления произойдут автоматически.
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