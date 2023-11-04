По всій території України оголошена повітряна тривога
Категорія
Україна
Дата публікації

По всій території України оголошена повітряна тривога

Тривога
Джерело:  online.ua

4 листопада по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

В Україні оголошено повітряну тривогу

О 12:37 по всій Україні почали лунати сирени повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про виліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог онлайн

Карта повітряних тривог онлайн (фото – online.ua)

Який функціонал має мапа повітряних тривог

  • Опис символьних позначень. Візуальне відображення наочніше ніж текст, але потрібно розуміти, що саме позначає той чи інший колір або символ.

  • Перелік повітряних тривог у різних містах, областях та спільнотах у вигляді стрічки новин із зазначенням дати, часу та тривалості. Вказані як активні на даний момент попередження, так і ті, що вже закінчилися. Плюс окремі списки як за видами загроз, так і за джерелами інформації. Окремо можна переглянути і список тривог безпосередньо по областях.

  • Статистика, в якій можна переглянути кількість і тривалість повітряних тривог, а також погроз про замінування по областях за місяць. Також можна подивитися цю інформацію про кожен конкретний день.

  • Та сама статистика, але у вигляді графіків.

  • Поширені запитання. І уточнення, що ця карта повітряних тривог не є офіційним джерелом інформації, хоч і використовує дані, отримані з цих джерел. Плюс контакти для зв'язку з метою вказівки помилок, внесення пропозицій та коригування інформації.

  • Можливість вибрати мову. У списку є англійська, німецька, польська, японська та кримсько-татарська. Мови країни-агресора, що характерно, немає.

  • Міні-картка. Спливне вікно в кутку екрана поверх решти. Зі змінюваним масштабом та спрощеним функціоналом – для постійного відстеження ситуації без необхідності знаходити на вкладці.

  • Мінімалістичний режим – лише візуальні позначення без додаткових кнопок.

  • Нічний/денний режим.

  • Історія. З можливістю змінювати швидкість відтворення та перейти на будь-який момент часу.

  • Стрічка новин, безпосередньо пов'язаних з повітряними тривогами та загрозами замінування.

  • Додаткові налаштування. Можна вибрати різні теми, різні комбінації кольорів, відображення повідомлень про вибухи та причини повітряних тривог та іншу корисну інформацію. Також можна підвищити деталізацію карти або прибрати з джерел інформації деякі канали.

Отже. Карта повітряних тривог, окрім свого основного завдання – попередження людей про потенційні загрози, також виконує і важливу другорядну – збір статистики. І надання її усім бажаючим у максимально наочному вигляді.

Попри те, що більшість функцій, якими оснащена карта повітряних тривог України від www.online.ua звичайним людям не дуже й потрібна, від цього вона не стає менш корисною. Адже інформація там наводиться швидко, точно та достовірно. Тому хоч її і не можна використовувати як єдине джерело інформації, вона все ще хороша як додаткове. Тому якщо наша карта повітряних тривог радить вам пройти в укриття, хоча офіційного попередження ще немає, вам як мінімум варто приготуватися діяти. А ще краще - таки пройти, про всяк випадок, у безпечне місце. Адже ігнорування таких попереджень цілком може коштувати вам здоров'я, якщо не життя.

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