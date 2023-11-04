По всій території України оголошена повітряна тривога

В Україні оголошено повітряну тривогу

О 12:37 по всій Україні почали лунати сирени повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про виліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог онлайн

Карта повітряних тривог онлайн (фото – online.ua)

Який функціонал має мапа повітряних тривог

Опис символьних позначень. Візуальне відображення наочніше ніж текст, але потрібно розуміти, що саме позначає той чи інший колір або символ.

Перелік повітряних тривог у різних містах, областях та спільнотах у вигляді стрічки новин із зазначенням дати, часу та тривалості. Вказані як активні на даний момент попередження, так і ті, що вже закінчилися. Плюс окремі списки як за видами загроз, так і за джерелами інформації. Окремо можна переглянути і список тривог безпосередньо по областях.

Статистика , в якій можна переглянути кількість і тривалість повітряних тривог, а також погроз про замінування по областях за місяць. Також можна подивитися цю інформацію про кожен конкретний день.

Та сама статистика, але у вигляді графіків.

Поширені запитання. І уточнення, що ця карта повітряних тривог не є офіційним джерелом інформації, хоч і використовує дані, отримані з цих джерел. Плюс контакти для зв'язку з метою вказівки помилок, внесення пропозицій та коригування інформації.

Можливість вибрати мову. У списку є англійська, німецька, польська, японська та кримсько-татарська. Мови країни-агресора, що характерно, немає.

Міні-картка. Спливне вікно в кутку екрана поверх решти. Зі змінюваним масштабом та спрощеним функціоналом – для постійного відстеження ситуації без необхідності знаходити на вкладці.

Мінімалістичний режим – лише візуальні позначення без додаткових кнопок.

Нічний/денний режим.

Історія. З можливістю змінювати швидкість відтворення та перейти на будь-який момент часу.

Стрічка новин, безпосередньо пов'язаних з повітряними тривогами та загрозами замінування.

Додаткові налаштування. Можна вибрати різні теми, різні комбінації кольорів, відображення повідомлень про вибухи та причини повітряних тривог та іншу корисну інформацію. Також можна підвищити деталізацію карти або прибрати з джерел інформації деякі канали.

Отже. Карта повітряних тривог, окрім свого основного завдання – попередження людей про потенційні загрози, також виконує і важливу другорядну – збір статистики. І надання її усім бажаючим у максимально наочному вигляді.

Попри те, що більшість функцій, якими оснащена карта повітряних тривог України від www.online.ua звичайним людям не дуже й потрібна, від цього вона не стає менш корисною. Адже інформація там наводиться швидко, точно та достовірно. Тому хоч її і не можна використовувати як єдине джерело інформації, вона все ще хороша як додаткове. Тому якщо наша карта повітряних тривог радить вам пройти в укриття, хоча офіційного попередження ще немає, вам як мінімум варто приготуватися діяти. А ще краще - таки пройти, про всяк випадок, у безпечне місце. Адже ігнорування таких попереджень цілком може коштувати вам здоров'я, якщо не життя.