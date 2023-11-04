По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Категория
Украина
Дата публикации

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Тривога
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Источник:  online.ua

4 ноября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К.

В Украине объявлена воздушная тревога

В 12:37 по всей Украине начали раздаваться сирены воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщили о вылете МиГ-31К.

Карта воздушных тревог онлайн

Карта воздушных тревог онлайн (фото – online.ua)

Какой функционал имеет карта воздушных тревог

  • Описание символьных обозначений. Визуальное отображение нагляднее текста, но нужно понимать, что именно обозначает тот или иной цвет или символ.

  • Перечень воздушных тревог в разных городах, областях и сообществах в виде новостной ленты с указанием даты, времени и продолжительности. Указаны как активные на данный момент предупреждения, так и уже закончившиеся. Плюс отдельные списки как по видам угроз, так и источникам информации. Отдельно можно просмотреть и список тревог непосредственно по областям.

  • Статистика , в которой можно просмотреть количество и продолжительность воздушных тревог, а также угроз о заминировании по областям за месяц. Также можно посмотреть эту информацию о каждом конкретном дне.

  • Та же статистика, но в виде графиков.

  • Часто задаваемые вопросы. И уточнение, что эта карта воздушных тревог не является официальным источником информации, хотя использует данные, полученные из этих источников. Плюс контакты для связи с целью указания ошибок, внесения предложений и корректировки информации.

  • Возможность выбрать язык. В списке есть английский, немецкий, польский, японский и крымско-татарский. Языка страны-агрессора, что характерно, нет.

  • Мини-карточка. Всплывающее окно в углу экрана поверх остальных. С изменяемым масштабом и упрощенным функционалом для постоянного отслеживания ситуации без необходимости находить на вкладке.

  • Минималистичный режим – только визуальные обозначения без дополнительных кнопок.

  • Ночной/дневной режим.

  • История. С возможностью изменять скорость воспроизведения и перейти на любой момент времени.

  • Лента новостей, напрямую связанных с воздушными тревогами и угрозами заминирования.

  • Дополнительные настройки. Можно выбрать различные темы, различные цветовые комбинации, отображение сообщений о взрывах и причинах воздушных тревог и другую полезную информацию. Также можно повысить детализацию карты или убрать из источников информации некоторые каналы.

Итак. Карта воздушных тревог, кроме своей основной задачи – предупреждение людей о потенциальных угрозах, также выполняет и важную второстепенную – сбор статистики. И предоставление ее всем желающим в максимально наглядном виде.

Несмотря на то, что большинство функций, которыми оснащена карта воздушных тревог Украины от www.online.ua , обычным людям не очень и нужна, от этого она не становится менее полезной. Ведь информация там приводится быстро, точно и достоверно. Поэтому хоть ее и нельзя использовать как единственный источник информации, она все еще хороша как дополнительная. Поэтому, если наша карта воздушных тревог советует вам пройти в укрытие, хотя официального предупреждения еще нет, вам как минимум стоит приготовиться действовать. А еще лучше – таки пройти, на всякий случай, в безопасное место. Ведь игнорирование таких предупреждений вполне может обойтись вам в здоровье, если не жизнь.

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