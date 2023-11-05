Побиття прикордонника під час комендантської години у Києві. У поліції призначили перевірки

У ніч проти 3 листопада у Києві стався конфлікт між поліцейським та прикордонником. У мережі виклали відео, як поліцейський штовхає військового на підлогу в одному з райвідділів Києва.
Прокуратура розпочала провадження щодо інциденту між поліцейським та прикордонником
Київська прокуратура повідомила про початок кримінального провадження у зв’язку з інцидентом з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.
Розслідування почато за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.
Кваліфікація справи - ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).
У поліції повідомили, що розпочали службову перевірку та виклали відео затримання чоловіка.
Побиття прикордонника поліцейським у Києві
За версією поліцейських, під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину у ніч проти 3 листопада.
Поліцейський звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та запитав, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години.
Поліцейський запросив чоловіка пройти до відділу задля перевірки його особи.
Раніше у мережі виклали відео, де видно, як військовий падає на підлогу у райвідділі.
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