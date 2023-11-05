Побиття прикордонника під час комендантської години у Києві. У поліції призначили перевірки

У ніч проти 3 листопада у Києві стався конфлікт між поліцейським та прикордонником. У мережі виклали відео, як поліцейський штовхає військового на підлогу в одному з райвідділів Києва.

Прокуратура розпочала провадження щодо інциденту між поліцейським та прикордонником

Київська прокуратура повідомила про початок кримінального провадження у зв’язку з інцидентом з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

Розслідування почато за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

Кваліфікація справи - ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

У поліції повідомили, що розпочали службову перевірку та виклали відео затримання чоловіка.

Побиття прикордонника поліцейським у Києві

За версією поліцейських, під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину у ніч проти 3 листопада.

Поліцейський звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та запитав, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години.

У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Поширити

Поліцейський запросив чоловіка пройти до відділу задля перевірки його особи.

Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів. Поширити

Раніше у мережі виклали відео, де видно, як військовий падає на підлогу у райвідділі.