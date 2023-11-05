Избиение пограничника во время комендантского часа в Киеве. В полиции назначили проверки

В ночь на 3 ноября в Киеве произошел конфликт между полицейским и пограничником. В сети выложили видео, как полицейский толкает военного на пол в одном из райотделов Киева.

Прокуратура начала производство по инциденту между полицейским и пограничником

Киевская прокуратура сообщила о начале уголовного производства в связи с инцидентом с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.

Расследование начато по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего сотрудниками полиции.

Квалификация дела – ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий).

В полиции сообщили, что приступили к служебной проверке и выложили видео задержания мужчины.

Избиение пограничника полицейским в Киеве

По версии полицейских, во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час в ночь на 3 ноября.

Полицейский обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и спросил, почему он находится на улице во время комендантского часа.

В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. Поделиться

Полицейский пригласил мужчину пройти в отдел для проверки его личности.

Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений. Поделиться

Ранее в сети выложили видео, где видно, как военный падает на пол в райотделе.