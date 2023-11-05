Избиение пограничника во время комендантского часа в Киеве. В полиции назначили проверки

В ночь на 3 ноября в Киеве произошел конфликт между полицейским и пограничником. В сети выложили видео, как полицейский толкает военного на пол в одном из райотделов Киева.
Прокуратура начала производство по инциденту между полицейским и пограничником
Киевская прокуратура сообщила о начале уголовного производства в связи с инцидентом с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве.
Расследование начато по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего сотрудниками полиции.
Квалификация дела – ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий).
В полиции сообщили, что приступили к служебной проверке и выложили видео задержания мужчины.
Избиение пограничника полицейским в Киеве
По версии полицейских, во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час в ночь на 3 ноября.
Полицейский обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и спросил, почему он находится на улице во время комендантского часа.
Полицейский пригласил мужчину пройти в отдел для проверки его личности.
Ранее в сети выложили видео, где видно, как военный падает на пол в райотделе.
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