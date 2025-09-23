Почалася епоха ШІ. Які професії стануть дійсно актуальними
Категорія
Технології
Дата публікації

Почалася епоха ШІ. Які професії стануть дійсно актуальними

Очільника Nvidia поділився своїм прогнозом щодо ШІ
Джерело:  online.ua

На переконання очільника Nvidia Дженсена Хуанга, епоха штучного інтелекту, яка почалася не так давно, буде диктувати людству свої правила. А це означає, що ШІ позбавить людей багатьох робочих місць в офісах. На цьому тлі електрики, сантехніки та інші робітничі професії вийдуть на новий рівень.

Головні тези:

  • Штучний інтелект відкриває нові перспективи для робітничих професій.
  • Промпт-інжиніринг стане необхідною навичкою для успішної роботи з нейромережами в майбутньому.

Очільника Nvidia поділився своїм прогнозом щодо ШІ

На переконання Хуанга, в найближчому майбутньому штучний інтелект навчиться писати код краще за програмістів та продавати точніше за маркетологів.

Однак наразі він точне не зможе замінити людину, яка вміє провести кабель або зібрати систему охолодження для дата-центру.

Якщо ви електрик, сантехнік, тесляр, нам знадобляться сотні тисяч таких людей, щоб побудувати всі ці ШІ-заводи. І сектор кваліфікованих робітників кожної економіки переживе бум, — вважає очільника Nvidia.

Він також озвучив прогноз, що бум у сегменті робітничих професій відіграє ключову роль у процесі розширення ШІ-інфраструктури.

Вам доведеться будувати, вам доведеться щорічно подвоювати кадри. І я думаю, що ви будете будувати інфраструктуру ШІ тут, у Великій Британії, протягом десятиліття, — додав Хуанг.

Нещодавно він також попереджав, що станом на сьогодні не варто вчити дітей програмуванню.

На переконання Хуанга, уже незабаром дійсно важливою навичкою стане промпт-інжиніринг — вміння сформувати максимально точні запити для нейромереж.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект уже відбирає роботу в людей низки професій
ШІ вже впливає на кар'єру людей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект може спровокувати початок ядерної війни
Рішення ШІ можуть бути надто радикальними
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект отримав посаду міністра в Албанії
Влада Албанії розраховує на штучний інтелект

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?