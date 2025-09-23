Почалася епоха ШІ. Які професії стануть дійсно актуальними

На переконання очільника Nvidia Дженсена Хуанга, епоха штучного інтелекту, яка почалася не так давно, буде диктувати людству свої правила. А це означає, що ШІ позбавить людей багатьох робочих місць в офісах. На цьому тлі електрики, сантехніки та інші робітничі професії вийдуть на новий рівень.
Головні тези:
- Штучний інтелект відкриває нові перспективи для робітничих професій.
- Промпт-інжиніринг стане необхідною навичкою для успішної роботи з нейромережами в майбутньому.
Очільника Nvidia поділився своїм прогнозом щодо ШІ
На переконання Хуанга, в найближчому майбутньому штучний інтелект навчиться писати код краще за програмістів та продавати точніше за маркетологів.
Однак наразі він точне не зможе замінити людину, яка вміє провести кабель або зібрати систему охолодження для дата-центру.
Він також озвучив прогноз, що бум у сегменті робітничих професій відіграє ключову роль у процесі розширення ШІ-інфраструктури.
Нещодавно він також попереджав, що станом на сьогодні не варто вчити дітей програмуванню.
На переконання Хуанга, уже незабаром дійсно важливою навичкою стане промпт-інжиніринг — вміння сформувати максимально точні запити для нейромереж.
