Почалася епоха ШІ. Які професії стануть дійсно актуальними

На переконання очільника Nvidia Дженсена Хуанга, епоха штучного інтелекту, яка почалася не так давно, буде диктувати людству свої правила. А це означає, що ШІ позбавить людей багатьох робочих місць в офісах. На цьому тлі електрики, сантехніки та інші робітничі професії вийдуть на новий рівень.

Очільника Nvidia поділився своїм прогнозом щодо ШІ

На переконання Хуанга, в найближчому майбутньому штучний інтелект навчиться писати код краще за програмістів та продавати точніше за маркетологів.

Однак наразі він точне не зможе замінити людину, яка вміє провести кабель або зібрати систему охолодження для дата-центру.

Якщо ви електрик, сантехнік, тесляр, нам знадобляться сотні тисяч таких людей, щоб побудувати всі ці ШІ-заводи. І сектор кваліфікованих робітників кожної економіки переживе бум, — вважає очільника Nvidia.

Він також озвучив прогноз, що бум у сегменті робітничих професій відіграє ключову роль у процесі розширення ШІ-інфраструктури.

Вам доведеться будувати, вам доведеться щорічно подвоювати кадри. І я думаю, що ви будете будувати інфраструктуру ШІ тут, у Великій Британії, протягом десятиліття, — додав Хуанг.

Нещодавно він також попереджав, що станом на сьогодні не варто вчити дітей програмуванню.