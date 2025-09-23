Началась эра ИИ. Какие профессии станут действительно актуальными
Глава Nvidia поделился своим прогнозом касательно ШИ
По убеждению главы Nvidia Дженсена Хуанга, начавшаяся не так давно эпоха искусственного интеллекта будет диктовать человечеству свои правила. А это значит, что ИИ лишит людей многих рабочих мест в офисах. На этом фоне электрики, сантехники и прочие рабочие профессии выйдут на новый уровень.

Главные тезисы

  • Искусственный интеллект открывает новые перспективы для рабочих профессий.
  • Промпт-инжиниринг станет необходимым навыком для успешной работы с нейросетями в будущем.

По убеждению Хуанга, в ближайшем будущем искусственный интеллект научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов.

Однако пока он точно не сможет заменить человека, умеющего провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра.

Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч людей, чтобы построить все эти ИИ-заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум, — считает глава Nvidia.

Он также озвучил прогноз, что бум в сегменте рабочих профессий играет ключевую роль в процессе расширения ИИ-инфраструктуры.

Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия, — добавил Хуанг.

Недавно он также предупреждал, что по состоянию на сегодняшний день не стоит учить детей программированию.

По мнению Хуанга, уже вскоре действительно важным навыком станет промпт-инжиниринг — умение сформировать максимально точные запросы для нейросетей.

