Началась эра ИИ. Какие профессии станут действительно актуальными

По убеждению главы Nvidia Дженсена Хуанга, начавшаяся не так давно эпоха искусственного интеллекта будет диктовать человечеству свои правила. А это значит, что ИИ лишит людей многих рабочих мест в офисах. На этом фоне электрики, сантехники и прочие рабочие профессии выйдут на новый уровень.

Глава Nvidia поделился своим прогнозом касательно ШИ

По убеждению Хуанга, в ближайшем будущем искусственный интеллект научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов.

Однако пока он точно не сможет заменить человека, умеющего провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра.

Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч людей, чтобы построить все эти ИИ-заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум, — считает глава Nvidia.

Он также озвучил прогноз, что бум в сегменте рабочих профессий играет ключевую роль в процессе расширения ИИ-инфраструктуры.

Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия, — добавил Хуанг.

Недавно он также предупреждал, что по состоянию на сегодняшний день не стоит учить детей программированию.