Началась эра ИИ. Какие профессии станут действительно актуальными

По убеждению главы Nvidia Дженсена Хуанга, начавшаяся не так давно эпоха искусственного интеллекта будет диктовать человечеству свои правила. А это значит, что ИИ лишит людей многих рабочих мест в офисах. На этом фоне электрики, сантехники и прочие рабочие профессии выйдут на новый уровень.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект открывает новые перспективы для рабочих профессий.
- Промпт-инжиниринг станет необходимым навыком для успешной работы с нейросетями в будущем.
Глава Nvidia поделился своим прогнозом касательно ШИ
По убеждению Хуанга, в ближайшем будущем искусственный интеллект научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов.
Однако пока он точно не сможет заменить человека, умеющего провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра.
Он также озвучил прогноз, что бум в сегменте рабочих профессий играет ключевую роль в процессе расширения ИИ-инфраструктуры.
Недавно он также предупреждал, что по состоянию на сегодняшний день не стоит учить детей программированию.
По мнению Хуанга, уже вскоре действительно важным навыком станет промпт-инжиниринг — умение сформировать максимально точные запросы для нейросетей.
