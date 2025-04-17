"Поцілунок Росії". Ван Дамм неочікувано "заспівав" діфірамби Путіну
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Поцілунок Росії". Ван Дамм неочікувано "заспівав" діфірамби Путіну

Ван Дамм
Джерело:  Детектор медіа

Бельгійський і американський актор Жан-Клод Ван Дамм записав відеозвернення до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, в якому сказав про намір приїхати в Росію і стати «послом миру».

Головні тези:

  • Жан-Клод Ван Дамм записав відеозвернення до Володимира Путіна, в якому висловив намір стати «послом миру» в Росії.
  • Колишній український нардеп Олександр Онищенко, який також з'являється в відео разом з Ван Даммом, має російське громадянство та є фігурантом кримінальних проваджень українських правоохоронних органів.

Ван Дамм зізнався у любові до Путіна та Росії

Відповідний ролик з’явився у телеграм-каналі проросійської пропагандистки Діани Панченко.

На відео поруч за Ван Даммом сидить колишній український нардеп Олександр Онищенко, якого підозрюють у держзраді. Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України й з 2021 року має російське громадянство.

Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви це бачите, щоб стати послами миру. Для мене буде честю мати такий титул.

Наприкінці ролику Ван Дамм звернувся до Путіна зі словами:

Ми любимо вас, він (Онищенко — ред.) любить вас. Дуже дякую. Великий поцілунок Росії і Путіну та його сім’ї.

На початку квітня 2025 року румунська газета Libertatea повідомила, що бельгійського актора Жан-Клода Ван Дамма підозрюють в участі в мережі торгівлі людьми, серед яких були неповнолітні. Розслідування почали після заяви 26-річної румунки, яка стверджувала, що десять років тому в Каннах зазнала сексуальної експлуатації з боку актора.

У грудні 2022 року Ван Дамм приїжджав в Україну й зустрічався з українськими військовими. На відео, яке з’явилося в телеграм-каналі активіста і волонтера Сергія Стерненка, Жан-Клод Ван Дамм стоїть в оточенні військових і вигукує «Слава Україні!».

Нагадаємо, Олександр Онищенко є фігурантом низки кримінальних проваджень: так, він із поплічниками продавав газ держпідприємства «Укргазвидобування» через «псевдобіржі», тому держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.

У 2016 році Онищенко виїхав з України. 15 червня 2019 року Центральна виборча комісія відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні. Онищенко подав до суду на рішення ЦВК. У результаті Верховний Суд дозволив ЦВК не реєструвати Онищенка кандидатом в депутати.

У жовтні 2021 року екснардеп підтвердив Суспільному, що отримав російське громадянство. За словами Онищенка, він отримав громадянство, щоб виступати за збірну Росії у кінному спорті. При цьому відзначив, що «поки що» не планує повертатися в Україну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина відмовилась екстрадувати Онищенка в Україну - у чому причина
Німеччина відмовилась екстрадувати Онищенка в Україну - у чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ексдепутата-втікача Онищенка засудили до 15 років вʼязниці у газовій справі
САП
Олександр Онищенко
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили у педофілії
Що відомо про скандал навколо Жана-Клода Ван Дамма

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?