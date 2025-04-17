"Поцілунок Росії". Ван Дамм неочікувано "заспівав" діфірамби Путіну

Бельгійський і американський актор Жан-Клод Ван Дамм записав відеозвернення до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, в якому сказав про намір приїхати в Росію і стати «послом миру».

Ван Дамм зізнався у любові до Путіна та Росії

Відповідний ролик з’явився у телеграм-каналі проросійської пропагандистки Діани Панченко.

На відео поруч за Ван Даммом сидить колишній український нардеп Олександр Онищенко, якого підозрюють у держзраді. Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України й з 2021 року має російське громадянство.

Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви це бачите, щоб стати послами миру. Для мене буде честю мати такий титул. Поширити

Наприкінці ролику Ван Дамм звернувся до Путіна зі словами:

Ми любимо вас, він (Онищенко — ред.) любить вас. Дуже дякую. Великий поцілунок Росії і Путіну та його сім’ї.

На початку квітня 2025 року румунська газета Libertatea повідомила, що бельгійського актора Жан-Клода Ван Дамма підозрюють в участі в мережі торгівлі людьми, серед яких були неповнолітні. Розслідування почали після заяви 26-річної румунки, яка стверджувала, що десять років тому в Каннах зазнала сексуальної експлуатації з боку актора.

У грудні 2022 року Ван Дамм приїжджав в Україну й зустрічався з українськими військовими. На відео, яке з’явилося в телеграм-каналі активіста і волонтера Сергія Стерненка, Жан-Клод Ван Дамм стоїть в оточенні військових і вигукує «Слава Україні!». Поширити

Нагадаємо, Олександр Онищенко є фігурантом низки кримінальних проваджень: так, він із поплічниками продавав газ держпідприємства «Укргазвидобування» через «псевдобіржі», тому держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.

У 2016 році Онищенко виїхав з України. 15 червня 2019 року Центральна виборча комісія відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні. Онищенко подав до суду на рішення ЦВК. У результаті Верховний Суд дозволив ЦВК не реєструвати Онищенка кандидатом в депутати.

У жовтні 2021 року екснардеп підтвердив Суспільному, що отримав російське громадянство. За словами Онищенка, він отримав громадянство, щоб виступати за збірну Росії у кінному спорті. При цьому відзначив, що «поки що» не планує повертатися в Україну.