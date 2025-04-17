"Поцелуй России". Ван Дамм неожиданно "запел" дифирамбы Путину

Бельгийский и американский актер Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение к нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказал о намерении приехать в Россию и стать «послом мира».

Ван Дамм признался в любви к Путину и России

Ответный ролик появился в телеграмм-канале пророссийской пропагандистки Дианы Панченко.

На видео рядом за Ван Даммом сидит бывший украинский нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в госизмене. Онищенко с 2016 года скрывается от правоохранительных органов Украины и с 2021 года российское гражданство.

Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы видите, чтобы стать послами мира. Для меня будет честью иметь такой титул. Поделиться

В конце ролика Ван Дамм обратился к Путину со словами:

Мы любим вас, он (Онищенко — ред.) любит вас. Большое спасибо. Большой поцелуй России и Путину и его семье.

В начале апреля 2025 года румынская газета Libertatea сообщила, что бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамма подозревается в участии в сети торговли людьми, среди которых были несовершеннолетние. Расследование началось после заявления 26-летней румынки, утверждавшей, что десять лет назад в Каннах подверглась сексуальной эксплуатации со стороны актера.

В декабре 2022 года Ван Дамм приезжал в Украину и встречался с украинскими военными. На видео, появившемся в телеграмм-канале активиста и волонтера Сергея Стерненко, Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении военных и выкрикивает «Слава Украине!». Поделиться

Напомним, Александр Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств: так, он с приспешниками продавал газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.

В 2016 году Онищенко уехал из Украины 15 июня 2019 года Центральная избирательная комиссия отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине на решение ЦИК.

В октябре 2021 года экснардеп подтвердил Общественному, что получил российское гражданство. По словам Онищенко, он получил гражданство, чтобы выступать за сборную России по конному спорту. При этом отметил, что «пока» не планирует возвращаться в Украину.