Актера Жана-Клода Ван Дамма обвинили в педофилии

Вокруг голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма разразился громкий скандал. Согласно последним данным, возбуждено уголовное дело по обвинению звезды в интимных отношениях с несовершеннолетними.

Что известно о скандале вокруг Жана-Клода Ван Дамма

Как удалось узнать журналистам, власти Румынии подали официальную жалобу на звезду Голливуда.

Актер обвиняется в том, что он принимал участие в интимных отношениях с несовершеннолетними румынскими девушками во время визита в Канны.

Более того, указано, что Жан-Клод Ван Дамм является одним из подозреваемых в деле о торговле детьми.

Несмотря на то, что звезда долго игнорировал эти обвинения, недавно его представитель выступил с официальным заявлением.

Нам стало известно о статьях, утверждающих о предполагаемом романе в Каннах с участием Жана-Клода Ван Дамма. Факты, о которых пишут, являются гротескными и несуществующими. Ван Дамм не желает комментировать или добавлять масла к огню к этим сплетням, которые столь же абсурдны, сколь необоснованны, — сказал он. Поделиться

В обвинениях власти Румынии утверждается, что актер воспользовался сексуальными услугами пятерых несовершеннолетних девушек румынского происхождения, которых принуждали к проституции.