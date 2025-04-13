Актера Жана-Клода Ван Дамма обвинили в педофилии

Вокруг голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма разразился громкий скандал. Согласно последним данным, возбуждено уголовное дело по обвинению звезды в интимных отношениях с несовершеннолетними.
Главные тезисы
- Представитель Жана-Клода Ван Дамма уже отреагировал на эти обвинения.
- Дело Жана-Клода Ван Дамма набирает обороты, а общественность ждет развития событий и комментария самого актера.
Что известно о скандале вокруг Жана-Клода Ван Дамма
Как удалось узнать журналистам, власти Румынии подали официальную жалобу на звезду Голливуда.
Актер обвиняется в том, что он принимал участие в интимных отношениях с несовершеннолетними румынскими девушками во время визита в Канны.
Более того, указано, что Жан-Клод Ван Дамм является одним из подозреваемых в деле о торговле детьми.
Несмотря на то, что звезда долго игнорировал эти обвинения, недавно его представитель выступил с официальным заявлением.
В обвинениях власти Румынии утверждается, что актер воспользовался сексуальными услугами пятерых несовершеннолетних девушек румынского происхождения, которых принуждали к проституции.
Им было примерно по 15 лет и сам Жан-Клод якобы знал об их возрасте и обстоятельствах.
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