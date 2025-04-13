Актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили у педофілії

Навколо голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма спалахнув гучний скандал. Згідно з останніми даними, відкрито кримінальну справу через звинувачення зірки в інтимних стосунках з неповнолітніми.
Головні тези:
- Представник Жана-Клода Ван Дамма уже відреагував на ці звинувачення.
- Справа Жана-Клода Ван Дамма набирає обертів, а громадськість чекає на розвиток подій та коментар самого актора.
Що відомо про скандал навколо Жана-Клода Ван Дамма
Як вдалося дізнатися журналістам, влада Румунії подала офіційну скаргу на зірку Голлівуду.
Актора звинувачують у тому, що він брав участь у інтимних стосунках з неповнолітніми румунськими дівчатами під час візиту до Канн.
Ба більше, вказано, що Жан-Клод Ван Дамм є одним з підозрюваних у справі про торгівлю дітьми.
Попри те, що зірка доволі довго ігнорував ці звинувачення, нещодавно його представник виступив з офіційною заявою.
У звинуваченнях влади Румунії стверджується, що актор скористався сексуальними послугами п'ятьох неповнолітніх дівчат румунського походження, яких примушували до проституції.
Їм було приблизно по 15 років і сам Жан-Клод нібито знав про їхній вік та обставини.
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