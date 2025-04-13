Актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили у педофілії
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили у педофілії

Що відомо про скандал навколо Жана-Клода Ван Дамма
Джерело:  People

Навколо голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма спалахнув гучний скандал. Згідно з останніми даними, відкрито кримінальну справу через звинувачення зірки в інтимних стосунках з неповнолітніми.

Головні тези:

  • Представник Жана-Клода Ван Дамма уже відреагував на ці звинувачення.
  • Справа Жана-Клода Ван Дамма набирає обертів, а громадськість чекає на розвиток подій та коментар самого актора.

Що відомо про скандал навколо Жана-Клода Ван Дамма

Як вдалося дізнатися журналістам, влада Румунії подала офіційну скаргу на зірку Голлівуду.

Актора звинувачують у тому, що він брав участь у інтимних стосунках з неповнолітніми румунськими дівчатами під час візиту до Канн.

Ба більше, вказано, що Жан-Клод Ван Дамм є одним з підозрюваних у справі про торгівлю дітьми.

Попри те, що зірка доволі довго ігнорував ці звинувачення, нещодавно його представник виступив з офіційною заявою.

Нам стало відомо про статті, які стверджують про ймовірний роман у Каннах за участю Жана-Клода Ван Дамма. Факти, про які пишуть, водночас є гротескними та неіснуючими. Ван Дамм не бажає коментувати або додавати масла до вогню до цих пліток, які настільки ж абсурдні, як і необґрунтовані, — сказав він.

У звинуваченнях влади Румунії стверджується, що актор скористався сексуальними послугами п'ятьох неповнолітніх дівчат румунського походження, яких примушували до проституції.

Їм було приблизно по 15 років і сам Жан-Клод нібито знав про їхній вік та обставини.

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