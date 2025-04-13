Актора Жана-Клода Ван Дамма звинуватили у педофілії

Навколо голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма спалахнув гучний скандал. Згідно з останніми даними, відкрито кримінальну справу через звинувачення зірки в інтимних стосунках з неповнолітніми.

Що відомо про скандал навколо Жана-Клода Ван Дамма

Як вдалося дізнатися журналістам, влада Румунії подала офіційну скаргу на зірку Голлівуду.

Актора звинувачують у тому, що він брав участь у інтимних стосунках з неповнолітніми румунськими дівчатами під час візиту до Канн.

Ба більше, вказано, що Жан-Клод Ван Дамм є одним з підозрюваних у справі про торгівлю дітьми.

Попри те, що зірка доволі довго ігнорував ці звинувачення, нещодавно його представник виступив з офіційною заявою.

Нам стало відомо про статті, які стверджують про ймовірний роман у Каннах за участю Жана-Клода Ван Дамма. Факти, про які пишуть, водночас є гротескними та неіснуючими. Ван Дамм не бажає коментувати або додавати масла до вогню до цих пліток, які настільки ж абсурдні, як і необґрунтовані, — сказав він. Поширити

У звинуваченнях влади Румунії стверджується, що актор скористався сексуальними послугами п'ятьох неповнолітніх дівчат румунського походження, яких примушували до проституції.