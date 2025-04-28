Подружжя агентів РФ готувало теракти у Дніпрі — правоохоронці затримали зрадників

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку у Дніпрі. За результатами роботи на випередження затримано місцеве подружжя, яке на замовлення рашистів готувало теракти у прифронтовому місті.
Головні тези:
- Фігуранти облаштували на території Дніпра та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями.
- Зрадниками виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина.
СБУ затримала подружжя зрадників — працювали на Росію
Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.
Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.
Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів «контролювали» виконання диверсій іншою агентурою.
Співробітники СБУ завчасно викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали.
За даними слідства, ними виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.
При обшуку у них вилучено нові СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);
ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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