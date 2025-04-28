Подружжя агентів РФ готувало теракти у Дніпрі — правоохоронці затримали зрадників

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби спецслужб рф розхитати внутрішню обстановку у Дніпрі. За результатами роботи на випередження затримано місцеве подружжя, яке на замовлення рашистів готувало теракти у прифронтовому місті.

СБУ затримала подружжя зрадників — працювали на Росію

Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів «контролювали» виконання диверсій іншою агентурою.

Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники рф, яких уже затримала СБУ. Відповідний «звіт» агенти месенджером направили куратору в росію. Поширити

Співробітники СБУ завчасно викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали.

Затримання агентки РФ

За даними слідства, ними виявились 42-річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.

При обшуку у них вилучено нові СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.