Супруги-агенты РФ готовили теракты в Днепре — правоохранители задержали предателей

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки спецслужб России расшатать внутреннюю обстановку в Днепре. По результатам работы на опережение задержаны местные супруги, которые по заказу рашистов готовили теракты в прифронтовом городе.

СБУ задержала супругов-предателей — работали на Россию

Чтобы выполнить задание, фигуранты обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1.

Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были получить взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах.

Кроме подготовки схронов оба предателя по поручению российских спецслужбистов «контролировали» выполнение диверсий другой агентурой.

Так, например, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, которые совершили другие приспешники России, которых уже задержала СБУ. Соответствующий «отчет» агенты мессенджером направили куратору в Россию. Поделиться

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили супругов предателей, задокументировали их преступления и задержали.

Задержание агента РФ

По данным следствия, ими оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков на дом, а также его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из Телеграмм-каналов.

При обыске у них изъяты новые СВП, замаскированные в термосы и усиленные шурупами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, используемые ими для связи с куратором.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.