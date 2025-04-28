Супруги-агенты РФ готовили теракты в Днепре — правоохранители задержали предателей

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки спецслужб России расшатать внутреннюю обстановку в Днепре. По результатам работы на опережение задержаны местные супруги, которые по заказу рашистов готовили теракты в прифронтовом городе.
Главные тезисы
- Фигуранты обустроили на территории Днепра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами.
- Предателями оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей и его 24-летняя жена.
СБУ задержала супругов-предателей — работали на Россию
Чтобы выполнить задание, фигуранты обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельными взрывными устройствами и гранатами Ф-1.
Враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были получить взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах.
Кроме подготовки схронов оба предателя по поручению российских спецслужбистов «контролировали» выполнение диверсий другой агентурой.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили супругов предателей, задокументировали их преступления и задержали.
По данным следствия, ими оказались 42-летний контрактник одной из воинских частей, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков на дом, а также его 24-летняя жена, которую враг завербовал на одном из Телеграмм-каналов.
При обыске у них изъяты новые СВП, замаскированные в термосы и усиленные шурупами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, используемые ими для связи с куратором.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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