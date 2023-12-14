Погода ускладнила роботу мобільних вогневих груп ППО — Ігнат

Погіршення погоди ускладнює роботу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, проте українські бійці все одно знищують російські цілі в небі.
Вплив погоди на роботу мобільних груп ППО
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що зенітно-ракетним комплексам погода не заважає, а от для мобільних вогневих груп це безумовно буде проблемою.
Однак українські захисники можуть пристосовуватися і до поганих погодних умов та знищувати російські об'єкти в небі.
Робота ППО 14 грудня
Нагадаємо, що з 13 на 14 грудня українські військові збили 41 з 42 ударних російських безпілотників.
Переважну більшість знищили над Одеською областю. Атака тривала понад шість годин.
Через падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено гуртожиток, де постраждали 11 людей, з них 3 — діти. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих — струси мозку та поранення.
Атаки також зазнав Ізмаїльський район, куди окупанти спрямували понад 20 ударних дронів. Ціллю була припортова інфраструктура.
Руйнувань зазнали складські приміщення, люди не постраждали.
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