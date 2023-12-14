Погода ускладнила роботу мобільних вогневих груп ППО — Ігнат
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода ускладнила роботу мобільних вогневих груп ППО — Ігнат

Юрій Ігнат
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Погіршення погоди ускладнює роботу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, проте українські бійці все одно знищують російські цілі в небі.

Вплив погоди на роботу мобільних груп ППО

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що зенітно-ракетним комплексам погода не заважає, а от для мобільних вогневих груп це безумовно буде проблемою.

Погана видимість, туман, ще й ніч значно більша за день. Ну й атакують безумовно вночі, як ви бачили по статистиці. Тому це дійсно ускладнює роботу саме тих підрозділів, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі.

Однак українські захисники можуть пристосовуватися і до поганих погодних умов та знищувати російські об'єкти в небі.

Робота ППО 14 грудня

Нагадаємо, що з 13 на 14 грудня українські військові збили 41 з 42 ударних російських безпілотників.

Переважну більшість знищили над Одеською областю. Атака тривала понад шість годин.

Через падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено гуртожиток, де постраждали 11 людей, з них 3 — діти. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих — струси мозку та поранення.

Атаки також зазнав Ізмаїльський район, куди окупанти спрямували понад 20 ударних дронів. Ціллю була припортова інфраструктура.

Руйнувань зазнали складські приміщення, люди не постраждали.

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