Погода усложнила работу мобильных огневых групп ПВО — Игнат

Ухудшение погоды усугубляет работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны, однако украинские бойцы все равно уничтожают российские цели в небе.

Влияние погоды на работу мобильных групп ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что зенитно-ракетным комплексам погода не мешает, а вот для мобильных огневых групп это, безусловно, будет проблемой.

Плохая видимость, туман, еще и ночь гораздо больше дня. Ну и атакуют определенно ночью, как вы видели по статистике. Поэтому это действительно усложняет работу именно тех подразделений, которым требуется визуальная привязка к цели. Поделиться

Однако украинские защитники могут приспосабливаться к плохим погодным условиям и уничтожать российские объекты в небе.

Работа ПВО 14 декабря

Напомним, что с 13 на 14 декабря украинские военные сбили 41 из 42 ударных российских беспилотников.

Подавляющее большинство уничтожили над Одесской областью. Атака продолжалась более шести часов.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА повреждено общежитие, где пострадали 11 человек, из них 3 – дети. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых - сотрясения мозга и ранения.

Атаке также подвергся Измаильский район, куда оккупанты направили более 20 ударных дронов. Целью была припортовая инфраструктура.

Разрушениям подверглись складские помещения, люди не пострадали.