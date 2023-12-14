Погода усложнила работу мобильных огневых групп ПВО — Игнат

Ухудшение погоды усугубляет работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны, однако украинские бойцы все равно уничтожают российские цели в небе.
Влияние погоды на работу мобильных групп ПВО
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что зенитно-ракетным комплексам погода не мешает, а вот для мобильных огневых групп это, безусловно, будет проблемой.
Однако украинские защитники могут приспосабливаться к плохим погодным условиям и уничтожать российские объекты в небе.
Работа ПВО 14 декабря
Напомним, что с 13 на 14 декабря украинские военные сбили 41 из 42 ударных российских беспилотников.
Подавляющее большинство уничтожили над Одесской областью. Атака продолжалась более шести часов.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА повреждено общежитие, где пострадали 11 человек, из них 3 – дети. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых - сотрясения мозга и ранения.
Атаке также подвергся Измаильский район, куда оккупанты направили более 20 ударных дронов. Целью была припортовая инфраструктура.
Разрушениям подверглись складские помещения, люди не пострадали.
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