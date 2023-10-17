Поліцейські потрапили під удар російських "Ураганів" поблизу Авдіївки

Українські поліцейські потрапили під удар касетними боєприпасами в районі Авдіївки, що на Донеччині.

Армія РФ обстріляла українських поліцейських

Дорогою в Авдіївку поліцейський екіпаж накрило вогнем з Ураганів, осколками пошкодило автомобіль.

Це не завадило правоохоронцям доставити жителям Авдіївки 1500 буханок хліба, - йдеться у повідомленні. Поширити

У поліції повідомили, що під час чергового рейсу група "Білий янгол" опинилася в епіцентрі удару. Касетні боєприпаси розірвалися поруч із машиною.

Ми потрапили в таку пастку, що вибухи були і спереду, і ззаду, і збоку, - розповідає "білий янгол" Геннадій Юдін. Поширити

Правоохоронці не постраждали, їх захистила броньована капсула. Осколки пробили кузов та застрягли в броні.

Зазначається, що Росія жорстоко штурмує Авдіївку, де залишається близько півтори тисячі цивільних. Через щільні обстріли доставка продуктів до міста ускладнена. Тож поліцейські возять мешканцям гуманітарну допомогу, аби вони мали хоч якусь їжу.

Що відомо про наступ РФ на Авдіївку

З початку минулого тижня російська армія розпочала наступ на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

За даними Генштабу, в районі Авдіївки минулого тижня війська РФ зробили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

За даними Bild, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами з понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь та були відкинуті. При цьому російська армія втратила понад 60 танків та БТР.

Нещодавно також з’явилася інформація про те, що солдати РФ сконцентрували значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком.

Окрім того, наголошується, що вони вже здійснили наступальні дії в цьому районі (три або більше) батальйони проводять згуртовані напади, масштаби яких перевищують більшість російських чи українських атак на цьому етапі війни).

Російське угруповання, ймовірно, зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російські командири захочуть зазнавати втрат, попри те, що їх буде недостатньо для негайного прориву.