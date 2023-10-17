У США попереджають про план Росії щодо Авдіївки

Росіяни не полишать спроб оточити Авдіївку

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що 15 жовтня солдати РФ продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, однак їм не вдалося реалізувати задумане, адже бійці ЗСУ дали потужну відсіч ворогу.

Однак, що важливо розуміти, найближчими днями російська армія може активізувати спроби оточити Авдіївку.

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку. Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку. Поширити

Згідно з даними українського військового оглядача, солдатам РФ уже вдалося проникнути на українські фланги навколо Авдіївки.

Станом на сьогодні вони є серйозною загрозою для українських позицій, попри те, що навряд чи зможуть оточити Авдіївку у найближчому майбутньому.

Армія РФ стягує сили до Авдіївки

Нещодавно також з’явилася інформація про те, що солдати РФ сконцентрували значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком.

Окрім того, наголошується, що вони вже здійснили наступальні дії в цьому районі (три або більше) батальйони проводять згуртовані напади, масштаби яких перевищують більшість російських чи українських атак на цьому етапі війни).

Російське угруповання, ймовірно, зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російські командири захочуть зазнавати втрат, попри те, що їх буде недостатньо для негайного прориву.