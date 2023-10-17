В США предупреждают о плане России относительно Авдеевки

Россияне не оставят попыток окружить Авдеевку

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что 15 октября солдаты РФ продолжили наступательные операции с целью окружения Авдеевки, однако им не удалось реализовать задуманное, ведь бойцы ВСУ дали мощный отпор врагу.

Однако, что важно понимать, в ближайшие дни российская армия может активизировать попытки оцепить Авдеевку.

Российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку. Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку. Поделиться

Согласно данным украинского военного обозревателя, солдатам РФ уже удалось проникнуть на украинские фланги вокруг Авдеевки.

На сегодняшний день они являются серьезной угрозой для украинских позиций, несмотря на то, что вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшем будущем.

Армия РФ стягивает силы к Авдеевке

Недавно также появилась информация о том, что солдаты РФ сконцентрировали значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком.

Кроме того, сообщается, что они уже совершили наступательные действия в этом районе (три или более) батальона проводят сплоченные нападения, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят нести потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для немедленного прорыва.