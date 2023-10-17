Полицейские попали под удар российских "Ураганов" вблизи Авдеевки

Армия РФ обстреляла украинских полицейских

По дороге в Авдеевку полицейский экипаж накрыло огнем из Ураганов, осколками повредило автомобиль.

Это не помешало правоохранителям доставить жителям Авдеевки 1500 буханок хлеба, говорится в сообщении. Поделиться

В полиции сообщили, что во время очередного рейса группа "Белый ангел" оказалась в эпицентре удара. Кассетные боеприпасы разорвались рядом с машиной.

Мы попали в такую ловушку, что взрывы были и спереди, и сзади, и сбоку, – рассказывает "белый ангел" Геннадий Юдин. Поделиться

Стражи порядка не пострадали, их защитила бронированная капсула. Осколки пробили кузов и застряли в броне.

Отмечается, что Россия жестоко штурмует Авдеевку, где остается около полутора тысяч гражданских. Из-за плотных обстрелов доставка продуктов в город усложнена. Поэтому полицейские возят жителям гуманитарную помощь, чтобы они имели хоть какую-нибудь пищу.

Что известно о наступлении РФ на Авдеевку

С начала прошлой недели российская армия начала наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

По данным Bild, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь и были отброшены. При этом русская армия потеряла более 60 танков и БТР.

Недавно также появилась информация о том, что солдаты РФ сконцентрировали значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком.

Кроме того, отмечается, что они уже совершили наступательные действия в этом районе (три или более) батальона проводят сплоченные нападения, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят нести потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для немедленного прорыва.