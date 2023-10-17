Армия РФ пытается окружить Авдеевку — сводка Генштаба

Российские оккупанты не оставят попыток оцепить город Авдеевка Донецкой области, ведут активные боевые действия на востоке Украины – только за минувшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Армия РФ пытается оцепить Авдеевку
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.
На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Потери врага за сутки
личного состава / personnel ‒ около/ about 289430 (+800) человек / persons,
танков / tanks ‒ 4979 (+14) ед,
боевых бронированных машин / APV ‒ 9405 (+20) ед,
артиллерийских систем / artillery systems – 6936 (+26) ед,
РСЗО / MLRS – 814 (+0) ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 547 (+0) ед,
самолетов / aircraft – 318 (+0) ед,
вертолетов / helicopters – 317 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5291 (+11),
крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1533 (+2),
корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
подлодки / submarines - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9293 (+22) ед,
специальная техника / special equipment ‒ 982 (+1).
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