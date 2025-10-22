Поліція Грузії затримала учасників мирної акції протесту біля парламенту
Поліція Грузії затримала учасників мирної акції протесту біля парламенту

Тбілісі
Джерело:  Ехо Кавказу

У грузинській столиці Тбілісі поліція затримала ряд учасників мирної акції перед будівлею парламенту.

Головні тези:

  • Поліція Грузії затримала учасників мирної акції протесту біля парламенту в Тбілісі.
  • Протестувальники вимагали відправити наряди поліції зі стіни майдану.
  • За новими законами у Грузії за незаконне перекриття дороги передбачено адміністративне затримання і навіть кримінальну відповідальність.

У Грузії затримують мирних протестувальників

Близько 20:00 22 жовтня кілька людей вийшли на проїжджу частину проспекту Руставелі.

Зокрема, грузинський письменник Іраклій Ломоурі сів на стілець, який приніс із собою, ще одна людина сіла просто на асфальт.

Правоохоронці вимагали від протестувальників звільнити проїжджу частину. Одна з учасниць акції забралася на дах поліцейського автомобіля, проте згодом спустилась.

Після прибуття додаткових нарядів поліції почалися затримання протестувальників. Правоохоронці встановили кордони уздовж тротуарів і не дозволяли демонстрантам виходити на дорогу.

Точна кількість затриманих наразі невідома, але, за словами очевидців, їх може бути близько 20 осіб.

Це перший випадок затримання біля будівлі грузинського парламенту з моменту набуття чинності новими законами, що передбачають за «незаконне перекриття» дороги адміністративне затримання терміном до 15 діб, а за повторне порушення — кримінальну відповідальність із можливим позбавленням волі на строк до року.

