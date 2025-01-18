У Тбілісі затримані учасники акції протесту — відео

У Тбілісі 18 січня під час протестної акції біля відділку поліції були затримані щонайменше шестеро людей.

У Тбілісі затримані учасники акції протесту проти поліцейського свавілля

Як зазначається, кількадесят людей взяли участь у ході під гаслом «Ні поліцейському режиму» від метро «Сараджишвілі» до відділення поліції.

Деякі учасники мітингу демонстративно закрили обличчя масками, попри те що віднедавна це заборонено робити на протестах у Грузії. Поширити

Поліцейські повідомили протестувальників, що вони оштрафовані.

У відповідь учасники акції стали скандувати: «Всюди поліція — ніде справедливості».

Незабаром співробітники МВС Грузії намагалися затримати одного з демонстрантів, інші протестувальники намагалися цьому завадити. Під час сутички були розбиті скляні двері відділення.

Видання зауважує, що коментарів МВС щодо інциденту досі не надходило. Також поки не відомо, що інкримінують затриманим. Поширити

Окрім цього, повідомляється, що у Тбілісі невідомі закидали камінням членів опозиційної партії «Лело» Сабу Буадзе і Рамаза Мандарію біля партійного офісу на проспекті Важа-Пшавела. За словами Буадзе, двоє чоловіків 18 січня чекали їх біля виходу на вулиці, а, побачивши, почали ображати.

Коли вони отримали відповідь, усе це переросло вже у фізичне протистояння, в якому вони використовували каміння. В одного з нападників був ніж, — сказав Буадзе.

Він повідомив, що Мандарія отримав ушкодження обличчя.

Протестувальники у Грузії надягли маски з обличчям Іванішвілі

У Тбілісі відбувається протест проти проросійської влади Грузії.

Сьогодні протестувальники надягли маски з обличчям олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Протестувальники таким чином виступають проти недавніх законодавчих поправок, які забороняють носити маски під час акцій.