У Тбілісі затримані учасники акції протесту — відео

У Тбілісі 18 січня під час протестної акції біля відділку поліції були затримані щонайменше шестеро людей.
Головні тези:
- У Тбілісі затримані шестеро учасників протесту проти поліцейського свавілля.
- Під час акції деякі учасники закрили обличчя масками, порушивши заборону влади.
- Внаслідок сутичок були розбиті скляні двері поліцейського відділення.
- Протести в Тбілісі спрямовані проти проросійської влади та законодавчих змін, що обмежують права протестантів.
У Тбілісі затримані учасники акції протесту проти поліцейського свавілля
Як зазначається, кількадесят людей взяли участь у ході під гаслом «Ні поліцейському режиму» від метро «Сараджишвілі» до відділення поліції.
Поліцейські повідомили протестувальників, що вони оштрафовані.
У відповідь учасники акції стали скандувати: «Всюди поліція — ніде справедливості».
Незабаром співробітники МВС Грузії намагалися затримати одного з демонстрантів, інші протестувальники намагалися цьому завадити. Під час сутички були розбиті скляні двері відділення.
Окрім цього, повідомляється, що у Тбілісі невідомі закидали камінням членів опозиційної партії «Лело» Сабу Буадзе і Рамаза Мандарію біля партійного офісу на проспекті Важа-Пшавела. За словами Буадзе, двоє чоловіків 18 січня чекали їх біля виходу на вулиці, а, побачивши, почали ображати.
Коли вони отримали відповідь, усе це переросло вже у фізичне протистояння, в якому вони використовували каміння. В одного з нападників був ніж, — сказав Буадзе.
Він повідомив, що Мандарія отримав ушкодження обличчя.
Протестувальники у Грузії надягли маски з обличчям Іванішвілі
У Тбілісі відбувається протест проти проросійської влади Грузії.
Сьогодні протестувальники надягли маски з обличчям олігарха Бідзіни Іванішвілі.
Протестувальники таким чином виступають проти недавніх законодавчих поправок, які забороняють носити маски під час акцій.
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