В Тбилиси задержаны участники акции протеста — видео

В Тбилиси 18 января во время протестной акции возле отделения полиции были задержаны по меньшей мере шесть человек.

В Тбилиси задержаны участники акции протеста против полицейского произвола

Как отмечается, несколько десятков человек приняли участие в шествии под лозунгом «Нет полицейскому режиму» от метро «Сараджишвили» до отделения полиции.

Некоторые митингующие демонстративно закрыли лицо масками, несмотря на то, что недавно это запрещено делать на протестах в Грузии. Поделиться

Полицейские сообщили протестующим, что они оштрафованы.

В ответ участники акции стали скандировать: «Повсюду полиция — нигде справедливости».

Вскоре сотрудники МВД Грузии пытались задержать одного из демонстрантов, другие протестующие пытались помешать этому. Во время схватки была разбита стеклянная дверь отделения.

Издание отмечает, что комментариев МВД по поводу инцидента до сих пор не поступало. Также пока неизвестно, что инкриминируют задержанным. Поделиться

Кроме того, сообщается, что в Тбилиси неизвестные забросали камнями членов оппозиционной партии «Лело» Сабу Буадзе и Рамаза Мандарию возле партийного офиса на проспекте Важа-Пшавела. По словам Буадзе, двое мужчин 18 января ждали их у выхода на улицы, а, увидев, начали оскорблять.

Когда они получили ответ, все это уже переросло в физическое противостояние, в котором они использовали камни. У одного из нападавших был нож, — сказал Буадзе.

Он сообщил, что Мандария получил повреждение лица.

Протестующие в Грузии надели маски с лицом Иванишвили

В Тбилиси проходит протест против пророссийских властей Грузии.

Сегодня протестующие надели маски с лицом олигарха Бидзины Иванишвили.

Протестующие таким образом выступают против недавних законодательных поправок, запрещающих носить маски во время акций.