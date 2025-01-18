В Тбилиси задержаны участники акции протеста — видео

В Тбилиси 18 января во время протестной акции возле отделения полиции были задержаны по меньшей мере шесть человек.
Главные тезисы
- Шесть участников протеста были задержаны в Тбилиси в ходе акции против полицейского произвола.
- Митингующие нарушили запрет властей, закрыв лицо масками, что привело к столкновениям и разбитому стеклу в полицейском отделении.
- Протесты в Тбилиси направлены против пророссийских властей и законодательных изменений, ограничивающих права протестантов.
В Тбилиси задержаны участники акции протеста против полицейского произвола
Как отмечается, несколько десятков человек приняли участие в шествии под лозунгом «Нет полицейскому режиму» от метро «Сараджишвили» до отделения полиции.
Полицейские сообщили протестующим, что они оштрафованы.
В ответ участники акции стали скандировать: «Повсюду полиция — нигде справедливости».
Вскоре сотрудники МВД Грузии пытались задержать одного из демонстрантов, другие протестующие пытались помешать этому. Во время схватки была разбита стеклянная дверь отделения.
Кроме того, сообщается, что в Тбилиси неизвестные забросали камнями членов оппозиционной партии «Лело» Сабу Буадзе и Рамаза Мандарию возле партийного офиса на проспекте Важа-Пшавела. По словам Буадзе, двое мужчин 18 января ждали их у выхода на улицы, а, увидев, начали оскорблять.
Когда они получили ответ, все это уже переросло в физическое противостояние, в котором они использовали камни. У одного из нападавших был нож, — сказал Буадзе.
Он сообщил, что Мандария получил повреждение лица.
Протестующие в Грузии надели маски с лицом Иванишвили
В Тбилиси проходит протест против пророссийских властей Грузии.
Сегодня протестующие надели маски с лицом олигарха Бидзины Иванишвили.
Протестующие таким образом выступают против недавних законодательных поправок, запрещающих носить маски во время акций.
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