Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац та підпалюють барикади — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац та підпалюють барикади — відео

Грузія
Read in English
Джерело:  News Georgia

У Грузії почалися масові протести опозиції. Демонстранти пройшли маршем до президентського палацу в Тбілісі.

Головні тези:

  • У Тбілісі розпочалися масові протести опозиції, які супроводжуються намаганням штурмувати президентський палац та підпалом барикад.
  • На мітингах вийшли десятки тисяч людей, тримаючи прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України.
  • Протести виникли у зв'язку з місцевими виборами, на яких лише правляча партія має кандидатів у деяких містах, тому опозиція вирішила бойкотувати вибори.

Протестувальники у Тбілісі штурмували президентський палац

4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають бути обрані 64 місцевих депутати та 64 мери.

Однак у деяких містах кандидатів висунула лише правляча партія "Грузинська мрія", а основні опозиційні партії вирішили бойкотувати вибори.

У Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також можна помітити плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політичних в'язнів.

Ввечері протестувальники почали штурм палацу президента. Коли натовп підійшов до огорожі, у дворі периметра стояли представники охорони. Вони намагалися завадити протестувальникам перелізти через паркан, застосовували сьозогінний газ. Однак згодом людям вдалося подолати паркан.

Також у соцмережах повідомляють, що протестувальники використовують петарди, а силовики — водомети. Влада почала мобілізацію поліцейських. На вулицях помітили посилені патрулі з кийками.

Після 19 години поліцейські почали розганяти протестувальників водометами.

У відповідь на спроби розгону мітингу протестувальники зібрали меблі, склали їх у барикади та підпалили.

Судячи з відео, що викладають у мережу, наразі силовики припинили розганяти людей.

На Атонелі, неподалік президентського палацу, ситуація залишається напруженою. Летять шашки зі сльозогінним газом. Спецназ знову застосував водомет, загасивши барикади, що горять. Почалися затримання.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія не зможе вступити до Євросоюзу — яка причина
European Parliament
Грузія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Грузія потрапила під санкції Британії через підтримку російської агресії в Україні
Уряд Великої Британії
Грузія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Грузії проходять місцеві вибори на тлі масових протестів — відео
Тбілісі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?