Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац та підпалюють барикади — відео

У Грузії почалися масові протести опозиції. Демонстранти пройшли маршем до президентського палацу в Тбілісі.

Протестувальники у Тбілісі штурмували президентський палац

4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають бути обрані 64 місцевих депутати та 64 мери.

Однак у деяких містах кандидатів висунула лише правляча партія "Грузинська мрія", а основні опозиційні партії вирішили бойкотувати вибори. Поширити

У Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також можна помітити плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політичних в'язнів.

Ввечері протестувальники почали штурм палацу президента. Коли натовп підійшов до огорожі, у дворі периметра стояли представники охорони. Вони намагалися завадити протестувальникам перелізти через паркан, застосовували сьозогінний газ. Однак згодом людям вдалося подолати паркан.

Також у соцмережах повідомляють, що протестувальники використовують петарди, а силовики — водомети. Влада почала мобілізацію поліцейських. На вулицях помітили посилені патрулі з кийками.

Після 19 години поліцейські почали розганяти протестувальників водометами.

У відповідь на спроби розгону мітингу протестувальники зібрали меблі, склали їх у барикади та підпалили.

Судячи з відео, що викладають у мережу, наразі силовики припинили розганяти людей. Поширити

На Атонелі, неподалік президентського палацу, ситуація залишається напруженою. Летять шашки зі сльозогінним газом. Спецназ знову застосував водомет, загасивши барикади, що горять. Почалися затримання.