Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац та підпалюють барикади — відео

У Грузії почалися масові протести опозиції. Демонстранти пройшли маршем до президентського палацу в Тбілісі.
Головні тези:
- У Тбілісі розпочалися масові протести опозиції, які супроводжуються намаганням штурмувати президентський палац та підпалом барикад.
- На мітингах вийшли десятки тисяч людей, тримаючи прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України.
- Протести виникли у зв'язку з місцевими виборами, на яких лише правляча партія має кандидатів у деяких містах, тому опозиція вирішила бойкотувати вибори.
Протестувальники у Тбілісі штурмували президентський палац
4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають бути обрані 64 місцевих депутати та 64 мери.
У Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також можна помітити плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політичних в'язнів.
Ввечері протестувальники почали штурм палацу президента. Коли натовп підійшов до огорожі, у дворі периметра стояли представники охорони. Вони намагалися завадити протестувальникам перелізти через паркан, застосовували сьозогінний газ. Однак згодом людям вдалося подолати паркан.
Також у соцмережах повідомляють, що протестувальники використовують петарди, а силовики — водомети. Влада почала мобілізацію поліцейських. На вулицях помітили посилені патрулі з кийками.
Після 19 години поліцейські почали розганяти протестувальників водометами.
У відповідь на спроби розгону мітингу протестувальники зібрали меблі, склали їх у барикади та підпалили.
На Атонелі, неподалік президентського палацу, ситуація залишається напруженою. Летять шашки зі сльозогінним газом. Спецназ знову застосував водомет, загасивши барикади, що горять. Почалися затримання.
