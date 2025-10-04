У Грузії проходять місцеві вибори на тлі масових протестів — відео

У центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами збирається велика антивладна акція протесту.
Головні тези:
- У центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами протестувальники вийшли на вулиці з вимогами до влади.
- Акцію протесту організував оперний співак Паата Бурчуладзе.
- На день муніципальних виборів у Грузії більшість опозиційних партій відмовилась взяти участь у голосуванні.
У Грузії протестувальники вийшли на вулиці під час виборів
Колони протестувальників, що представляють різні соціальні групи, рухаються до площі Свободи, де встановлена сцена. Прилеглий до парламенту проспект Руставелі та сусідні вулиці перекриті.
Основним організатором заявлений оперний співак Паата Бурчуладзе. Крім нього, в оргкомітеті акції опозиційних партій "Єдниий національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", колишній заступник начальника Генштабу Грузії, полковник Лаша Берідзе. Загалом співорганізаторами виступили вісім опозиційних політсил.
У дворі парламенту з раннього ранку чергують спецпризначенці, в урядовому кварталі помічали труднощі з мобільним зв’язком.
У МВС Грузії оприлюднили заяву із закликом "не виходити за рамки закону", прем’єр Іраклій Кобахідзе перед тим пригрозив "жорсткою відповіддю".
4 жовтня – день муніципальних виборів у Грузії, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.
