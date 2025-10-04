В Грузии проходят местные выборы на фоне массовых протестов — видео

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собирается крупная антивластная акция протеста.
Главные тезисы
- В Грузии проходят местные выборы, однако большинство оппозиционных партий отказываются участвовать, предпочитая акции протеста.
- Протестующие в столице Грузии вышли на улицы с требованиями к власти, скандируя лозунги о необходимости революции.
- Акцию протеста в центре Тбилиси организовал известный оперный певец Паата Бурчуладзе вместе с оппозиционными политическими силами.
В Грузии протестующие вышли на улицы во время выборов
Колонны протестующих, представляющие разные социальные группы, двигаются к площади Свободы, где установлена сцена. Прилегающий к парламенту проспект Руставели и соседние улицы перекрыты.
Основным организатором заявлен оперный певец Паата Бурчуладзе. Кроме него, в оргкомитете акции оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", бывший заместитель начальника Генштаба Грузии, полковник Лаша Беридзе. В общей сложности соорганизаторами выступили восемь оппозиционных политсил.
Во дворе парламента с раннего утра дежурят спецназовцы, в правительственном квартале замечали трудности с мобильной связью.
В МВД Грузии обнародовали заявление с призывом "не выходить за рамки закона", премьер Ираклий Кобахидзе перед тем пригрозил "жестким ответом".
4 октября — день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказалось большинство оппозиционных партий.
