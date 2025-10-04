В Грузии проходят местные выборы на фоне массовых протестов — видео
В Грузии проходят местные выборы на фоне массовых протестов — видео

Источник:  News Georgia

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собирается крупная антивластная акция протеста.

Главные тезисы

  • В Грузии проходят местные выборы, однако большинство оппозиционных партий отказываются участвовать, предпочитая акции протеста.
  • Протестующие в столице Грузии вышли на улицы с требованиями к власти, скандируя лозунги о необходимости революции.
  • Акцию протеста в центре Тбилиси организовал известный оперный певец Паата Бурчуладзе вместе с оппозиционными политическими силами.

В Грузии протестующие вышли на улицы во время выборов

Колонны протестующих, представляющие разные социальные группы, двигаются к площади Свободы, где установлена сцена. Прилегающий к парламенту проспект Руставели и соседние улицы перекрыты.

Протестующие несут национальные флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами, фото заключённых оппозиционных активистов, политиков и журналистов, время от времени скандирующих "Революция". Можно видеть флаги ЕС и США.

Основным организатором заявлен оперный певец Паата Бурчуладзе. Кроме него, в оргкомитете акции оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", бывший заместитель начальника Генштаба Грузии, полковник Лаша Беридзе. В общей сложности соорганизаторами выступили восемь оппозиционных политсил.

Во дворе парламента с раннего утра дежурят спецназовцы, в правительственном квартале замечали трудности с мобильной связью.

В МВД Грузии обнародовали заявление с призывом "не выходить за рамки закона", премьер Ираклий Кобахидзе перед тем пригрозил "жестким ответом".

4 октября — день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказалось большинство оппозиционных партий.

