Грузия попала под санкции Британии из-за поддержки российской агрессии в Украине

Под санкционный удар Британии попали два влиятельных в Грузии предпринимателя, а также два российских танкера.

Грузинские бизнесмены попали под антироссийские санкции Британии

Британия объявила о новых санкциях, направленных против связанных с Грузией сторонников российского вторжения в Украину.

Соответствующий пресрелиз опубликован на сайте британского правительства.

Поскольку военная устойчивость России ослабевает, Кремль все больше обращается к посредникам в третьих странах для поддержки своих военных и пропагандистских операций, в частности Грузии.

Так, санкции наложены на грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который, по данным британского правительства, использует свои медиаплатформы для "распространения пророссийской дезинформации".

Вместе с ним наказан и бизнесмен Отара Парцхаладзе, который имеет широкие связи с Россией и высшим руководством руководящей Грузией партии "Грузинская мечта". Поделиться

Какие именно ограничения к ним применены — не уточняется.

Кроме того, наложены санкции на еще два танкера так называемого "теневого флота", транспортировавших российскую нефть в грузинский порт Батуми. Этим судам теперь будет запрещено заходить в порты Великобритании, а также будет отказано в доступе к Реестру судов Великобритании.