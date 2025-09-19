Грузия попала под санкции Британии из-за поддержки российской агрессии в Украине
Грузия попала под санкции Британии из-за поддержки российской агрессии в Украине

Правительство Великобритании
Грузия
Под санкционный удар Британии попали два влиятельных в Грузии предпринимателя, а также два российских танкера.

  • Британия наложила санкции на Грузию из-за поддержки России в Украине, затронув влиятельных грузинских предпринимателей и российские танкеры.
  • Санкции были объявлены в связи с пропагандой пророссийской дезинформации грузинскими бизнесменами, включая медиамагната Левана Васадзе и бизнесмена Отара Парцхаладзе.

Грузинские бизнесмены попали под антироссийские санкции Британии

Британия объявила о новых санкциях, направленных против связанных с Грузией сторонников российского вторжения в Украину.

Соответствующий пресрелиз опубликован на сайте британского правительства.

Поскольку военная устойчивость России ослабевает, Кремль все больше обращается к посредникам в третьих странах для поддержки своих военных и пропагандистских операций, в частности Грузии.

Так, санкции наложены на грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который, по данным британского правительства, использует свои медиаплатформы для "распространения пророссийской дезинформации".

Вместе с ним наказан и бизнесмен Отара Парцхаладзе, который имеет широкие связи с Россией и высшим руководством руководящей Грузией партии "Грузинская мечта".

Какие именно ограничения к ним применены — не уточняется.

Кроме того, наложены санкции на еще два танкера так называемого "теневого флота", транспортировавших российскую нефть в грузинский порт Батуми. Этим судам теперь будет запрещено заходить в порты Великобритании, а также будет отказано в доступе к Реестру судов Великобритании.

Военная машина Путина опирается на международную паутину для распространения лжи и финансирования сети. Мы перерезаем еще один спасательный круг, преследуя и сдерживая тех, кто поддерживает незаконную войну Путина в Украине. Кремль не должен сомневаться: Великобритания будет продолжать разоблачать поддерживающие Путина теневые сети, — заявил заместитель главы МИД Британии Стивен Даути.

