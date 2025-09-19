Грузия попала под санкции Британии из-за поддержки российской агрессии в Украине

Под санкционный удар Британии попали два влиятельных в Грузии предпринимателя, а также два российских танкера.
Грузинские бизнесмены попали под антироссийские санкции Британии
Британия объявила о новых санкциях, направленных против связанных с Грузией сторонников российского вторжения в Украину.
Соответствующий пресрелиз опубликован на сайте британского правительства.
Поскольку военная устойчивость России ослабевает, Кремль все больше обращается к посредникам в третьих странах для поддержки своих военных и пропагандистских операций, в частности Грузии.
Так, санкции наложены на грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который, по данным британского правительства, использует свои медиаплатформы для "распространения пророссийской дезинформации".
Какие именно ограничения к ним применены — не уточняется.
Кроме того, наложены санкции на еще два танкера так называемого "теневого флота", транспортировавших российскую нефть в грузинский порт Батуми. Этим судам теперь будет запрещено заходить в порты Великобритании, а также будет отказано в доступе к Реестру судов Великобритании.
Военная машина Путина опирается на международную паутину для распространения лжи и финансирования сети. Мы перерезаем еще один спасательный круг, преследуя и сдерживая тех, кто поддерживает незаконную войну Путина в Украине. Кремль не должен сомневаться: Великобритания будет продолжать разоблачать поддерживающие Путина теневые сети, — заявил заместитель главы МИД Британии Стивен Даути.
