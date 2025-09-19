Грузія потрапила під санкції Британії через підтримку російської агресії в Україні

Під санкційний удар Британії потрапили два впливових в Грузії підприємця, а також два російських танкери.

Грузинські бізнесмени потрапили під антиросійські санкції Британії

Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну.

Відповідний пресреліз опубліковано на сайті британського уряду.

Оскільки військова стійкість Росії слабшає, Кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій, зокрема в Грузії.

Так, санкції накладено на грузинського політика і медіамагната Левана Васадзе, який, за даними британського уряду, використовує свої медіаплатформи для "поширення проросійської дезінформації".

Разом з ним покарано і бізнесмена Отара Парцхаладзе, який має широкі зв'язки з Росією та найвищим керівництвом партії "Грузинська мрія", що наразі керує Грузією. Поширити

Які саме обмеження до них застосовані — не уточнюється.

Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Цим суднам тепер буде заборонено заходити до портів Великої Британії, а також буде відмовлено в доступі до Реєстру суден Великої Британії.