Грузія потрапила під санкції Британії через підтримку російської агресії в Україні

Під санкційний удар Британії потрапили два впливових в Грузії підприємця, а також два російських танкери.
Головні тези:
- Британія оголосила про нові санкції щодо Грузії через її підтримку російської агресії в Україні.
- Санкції вплинули на впливових грузинських підприємців та російські танкери, які транспортували нафту до порту Батумі.
- Штрафи накладено, серед інших, на медіамагната Левана Васадзе та бізнесмена Отара Парцхаладзе за пропаганду проросійської дезінформації.
Грузинські бізнесмени потрапили під антиросійські санкції Британії
Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну.
Відповідний пресреліз опубліковано на сайті британського уряду.
Оскільки військова стійкість Росії слабшає, Кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій, зокрема в Грузії.
Так, санкції накладено на грузинського політика і медіамагната Левана Васадзе, який, за даними британського уряду, використовує свої медіаплатформи для "поширення проросійської дезінформації".
Які саме обмеження до них застосовані — не уточнюється.
Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Цим суднам тепер буде заборонено заходити до портів Великої Британії, а також буде відмовлено в доступі до Реєстру суден Великої Британії.
Військова машина Путіна спирається на міжнародну павутину для поширення брехні та фінансування цієї мережі. Ми перерізаємо ще один рятівний круг, переслідуючи та стримуючи тих у Грузії, хто підтримує незаконну війну Путіна в Україні. Кремль не повинен сумніватися: Велика Британія продовжуватиме викривати тіньові мережі, що підтримують Путіна, — заявив заступник голови МЗС Британії Стівен Дауті.
