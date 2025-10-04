Протестующие в Тбилиси пытались штурмовать президентский дворец и поджигают баррикады — видео

В Грузии начались массовые протесты оппозиции. Демонстранты прошли маршем в президентский дворец в Тбилиси.
Протестующие в Тбилиси штурмовали президентский дворец
4 октября в Грузии проходят местные выборы, на которых должны быть избраны 64 местных депутата и 64 мэра.
В Тбилиси на митинги вышли десятки тысяч человек. Демонстранты держат флаги Грузии, Европейского союза, США и Украины. Также можно заметить плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.
Вечером протестующие начали штурм дворца президента. Когда толпа подошла к изгороди, во дворе периметра стояли представители охраны. Они пытались помешать протестующим перелезть через забор, применяли созогонный газ. Однако впоследствии людям удалось преодолеть забор.
Также в соцсетях сообщают, что протестующие используют петарды, а силовики — водометы. Власти начали мобилизацию полицейских. На улицах заметили усиленные патрули с дубинками.
После 19 часов полицейские начали разгонять протестующих водометами.
В ответ на попытки разгона митинга протестующие собрали мебель, сложили ее в баррикады и подожгли.
На Атонеле, недалеко от президентского дворца, ситуация остается напряженной. Летят шашки со слезоточивым газом. Спецназ вновь применил водомет, потушив горящие баррикады. Начались задержания.
