Протестующие в Тбилиси пытались штурмовать президентский дворец и поджигают баррикады — видео

В Грузии начались массовые протесты оппозиции. Демонстранты прошли маршем в президентский дворец в Тбилиси.

Протестующие в Тбилиси штурмовали президентский дворец

4 октября в Грузии проходят местные выборы, на которых должны быть избраны 64 местных депутата и 64 мэра.

Однако в некоторых городах кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта", а главные оппозиционные партии решили бойкотировать выборы. Поделиться

В Тбилиси на митинги вышли десятки тысяч человек. Демонстранты держат флаги Грузии, Европейского союза, США и Украины. Также можно заметить плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.

Вечером протестующие начали штурм дворца президента. Когда толпа подошла к изгороди, во дворе периметра стояли представители охраны. Они пытались помешать протестующим перелезть через забор, применяли созогонный газ. Однако впоследствии людям удалось преодолеть забор.

Также в соцсетях сообщают, что протестующие используют петарды, а силовики — водометы. Власти начали мобилизацию полицейских. На улицах заметили усиленные патрули с дубинками.

После 19 часов полицейские начали разгонять протестующих водометами.

В ответ на попытки разгона митинга протестующие собрали мебель, сложили ее в баррикады и подожгли.

Судя по видео, которые выкладывают в сеть, силовики перестали разгонять людей. Поделиться

На Атонеле, недалеко от президентского дворца, ситуация остается напряженной. Летят шашки со слезоточивым газом. Спецназ вновь применил водомет, потушив горящие баррикады. Начались задержания.