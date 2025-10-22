В грузинской столице Тбилиси полиция задержала ряд участников мирной акции перед зданием парламента.
Главные тезисы
- Полиция Грузии задержала участников мирной акции протеста у парламента в Тбилиси, вызвав противостояние с демонстрантами.
- Новые законы в Грузии предусматривают административные и уголовные наказания за незаконное перекрытие дороги, что привело к задержанию активистов.
- Протестующие требовали отправить наряды полиции со стены майдана, однако столкнулись с пресечением правоохранительных органов.
В Грузии задерживают мирных протестующих
Около 20:00 22 октября несколько человек вышли на проезжую часть проспекта Руставели.
В частности, грузинский писатель Ираклий Ломоури сел на принесший с собой стул, еще один человек уселся прямо на асфальт.
Правоохранители потребовали от протестующих освободить проезжую часть. Одна из участниц акции забралась на крышу полицейского автомобиля, однако со временем спустилась.
По прибытии дополнительных нарядов полиции начались задержания протестующих. Правоохранители установили границы вдоль тротуаров и не разрешали демонстрантам выходить на дорогу.
Это первый случай задержания у здания грузинского парламента с момента вступления в силу новых законов, предусматривающих за «незаконное перекрытие» дороги административное задержание сроком до 15 суток, а за повторное нарушение — уголовную ответственность с возможным лишением свободы сроком до года.
