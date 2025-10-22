Полиция Грузии задержала участников мирной акции протеста у парламента

В Грузии задерживают мирных протестующих

Около 20:00 22 октября несколько человек вышли на проезжую часть проспекта Руставели.

В частности, грузинский писатель Ираклий Ломоури сел на принесший с собой стул, еще один человек уселся прямо на асфальт.

Правоохранители потребовали от протестующих освободить проезжую часть. Одна из участниц акции забралась на крышу полицейского автомобиля, однако со временем спустилась.

По прибытии дополнительных нарядов полиции начались задержания протестующих. Правоохранители установили границы вдоль тротуаров и не разрешали демонстрантам выходить на дорогу.

Точное количество задержанных неизвестно, но, по словам очевидцев, их может быть около 20 человек. Поделиться

Это первый случай задержания у здания грузинского парламента с момента вступления в силу новых законов, предусматривающих за «незаконное перекрытие» дороги административное задержание сроком до 15 суток, а за повторное нарушение — уголовную ответственность с возможным лишением свободы сроком до года.