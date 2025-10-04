Власти Грузии угрожают протестующим репрессиями — на улицах Тбилиси задержали более 30 человек

В Грузии на фоне массовых протестов и столкновений с силовиками прошли муниципальные выборы в 64 города и муниципалитеты страны. Правящая пророссийская политсила "Грузинская мечта" утверждает, что она якобы одержала "поразительную победу". Участникам протестов угрожают репрессиями.

Кобахидзе угрожает протестующим репрессиями

Контролируемая "Грузинской мечтой" Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что подсчитала бюллетени из почти всех избирательных участков столицы. По их данным, выдвинутый от правящей партии Каха Каладзе вновь избран мэром Тбилиси с результатом в 71,56%.

ЦИК также утверждает, что правящая партия побеждает и в других городах и муниципалитетах страны, в общей сложности набрав более 80% голосов. В "Грузинской мечте" уже в спешке заявили о "впечатляющей победе" на выборах.

Победа действительно впечатляющая, поздравляю. Грузинское общество преуспело, окончательно выпрямилось. Это то, чего заслуживает наша история, наша генетика. Этим мы уже чтим наших предков, — сказал в эфире провластных СМИ владелец "Грузинской мечты", подсанкционный пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили.

При этом восемь крупнейших оппозиционных сил отказались принять участие в выборах. Они назвали их "фарсом" и попыткой легализовать захват власти пророссийской политсилой.

Муниципальные выборы в Грузии отметились не только очень низкой явкой населения, но и масштабными протестами, вылившимися в столкновения с силовиками. Поделиться

В результате масштабных столкновений силовикам удалось оттеснить протестующих за пределы президентского дворца и с улицы Атонели. Не менее 14 силовиков якобы пострадали во время столкновений. Более 30 протестующих были задержаны.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, глава "Грузинской мечты", выступил с угрозами в адрес протестующих. Он анонсировал репрессии и массовые аресты после протестов.

То, что мы видели на улице Атонели, является уголовным преступлением, и каждый, кто принимал участие в этом акте насилия, будет привлечен к ответственности… Нам придется задержать гораздо больше 30 бессовестных преступников… Пусть ждут ответа. Ответ будет строгим.

Также Кобахидзе выдвинул Европейскому Союзу требование осудить так называемое "протестное насилие". А контролируемое "Грузинской мечтой" министерство внутренних дел Грузии уже открыло "уголовное дело" против протестующих по ряду статей.

Протестующим инкриминируют "нападение на полицейского", "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти", "повреждение или уничтожение имущества", "организацию, руководство или участие в групповом насилии", "попытку захвата или блокирования объекта стратегического или особого значения" и другое. Поделиться

На обеих локациях остаются несколько сотен протестующих. На Руставели все спокойно, в районе Атонели продолжаются стычки групп демонстрантов со спецназом.