Поліція затримала 35 протестувальників під час заворушень у столиці Сербії

У столиці Сербії Белграді після сутичок із поліцією затримали 35 учасників протесту, організованого проєвропейською коаліцією “Сербія проти насильства”.

У столиці Сербії затримали протестувальників

Як зазначається, поліція відтіснила людей із центру міста та затримала 35 учасників.

Більшість затриманих підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах. Двоє поліцейських отримали серйозні поранення — одного з них сьогодні прооперують.

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив мітингувальників у спробі захоплення державних установ, яку організували «з-за кордону».

Премʼєр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що про заворушення сербський уряд попереджали російські спецслужби.

Вона також порівняла події у Белграді з українською Революцією гідності, сказавши, що у Сербії «не буде нового Майдану». Крім того, сербська прем’єрка звинуватила опозиційну коаліцію «Сербія проти насильства» у спробі «насильницької дестабілізації держави».

Чому в Белграді спалахнули протести

17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації.

Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

18 грудня в Сербії почалися протести із вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».

24 грудня у столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг із вимогами скасувати результати парламентських і муніципальних виборів, заявляючи про фальсифікації.

Мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилась поліція, застосувавши газ і кийки.